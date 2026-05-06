‘오빠 논란’ 정청래…1년 전에도 ‘청래 오빠’ 요청
정청래 더불어민주당 대표가 초등학생에게 특정 호칭을 요구해 논란이 된 가운데 과거 대선 유세 현장에서도 시민들에게 유사한 요구를 했던 영상이 뒤늦게 재조명되고 있다.
6일 소셜미디어 등에는 지난해 5월 게시된 ‘청래 오빠 시작~’이라는 제목의 영상이 확산됐다. 영상에는 대선 유세차 전남 담양을 찾은 정 대표가 시민들과 함께 구호를 외치는 모습이 담겼다.
영상 속에서 정 대표는 젊은 여성 시민들의 손을 잡고 자신을 “청래 오빠”라고 부르며 응원 구호를 외쳐달라고 요청했다.
시민들이 다소 어색한 반응을 보이며 구호를 외치자 정 대표는 “억지로 하면 어떡해”라며 “자연스럽게 다시 시작”이라고 말하며 재촬영을 요구하기도 했다.
특히 한 여성 시민이 “저 공무원이어서…”라며 난처한 반응을 보였지만, 정 대표는 “아 그래? 괜찮아. 다시 시작”이라고 말하며 다시 구호를 유도했다. 이후 시민들은 “청래 오빠 파이팅”을 외쳤고, 정 대표는 웃으며 화답했다.
지난 3일 부산 북갑 보궐선거에 출마한 하정우 전 대통령AI미래기획수석비서관과 지역 유세 과정에서 정 대표는 초등학생에게 “여기 정우 오빠”라며 “‘오빠’ 해봐요”라고 요구했다. 이후 정 대표는 “구포시장 방문 과정의 상황과 관련하여 논란의 중심에 서게 돼 상처받았을 아이와 아이의 부모님께 송구합니다”라는 입장을 발표했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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