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‘오빠 논란’ 정청래…1년 전에도 ‘청래 오빠’ 요청

입력:2026-05-06 09:54
수정:2026-05-06 10:49
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정청래 더불어민주당 대표가 지난해 5월 대선 과정에서 올린 영상. 유튜브 캡처

정청래 더불어민주당 대표가 초등학생에게 특정 호칭을 요구해 논란이 된 가운데 과거 대선 유세 현장에서도 시민들에게 유사한 요구를 했던 영상이 뒤늦게 재조명되고 있다.

6일 소셜미디어 등에는 지난해 5월 게시된 ‘청래 오빠 시작~’이라는 제목의 영상이 확산됐다. 영상에는 대선 유세차 전남 담양을 찾은 정 대표가 시민들과 함께 구호를 외치는 모습이 담겼다.

영상 속에서 정 대표는 젊은 여성 시민들의 손을 잡고 자신을 “청래 오빠”라고 부르며 응원 구호를 외쳐달라고 요청했다.


정청래 더불어민주당 대표가 지난해 5월 대선 과정에서 올린 영상. 유튜브 캡처

시민들이 다소 어색한 반응을 보이며 구호를 외치자 정 대표는 “억지로 하면 어떡해”라며 “자연스럽게 다시 시작”이라고 말하며 재촬영을 요구하기도 했다.

특히 한 여성 시민이 “저 공무원이어서…”라며 난처한 반응을 보였지만, 정 대표는 “아 그래? 괜찮아. 다시 시작”이라고 말하며 다시 구호를 유도했다. 이후 시민들은 “청래 오빠 파이팅”을 외쳤고, 정 대표는 웃으며 화답했다.

지난 3일 부산 북갑 보궐선거에 출마한 하정우 전 대통령AI미래기획수석비서관과 지역 유세 과정에서 정 대표는 초등학생에게 “여기 정우 오빠”라며 “‘오빠’ 해봐요”라고 요구했다. 이후 정 대표는 “구포시장 방문 과정의 상황과 관련하여 논란의 중심에 서게 돼 상처받았을 아이와 아이의 부모님께 송구합니다”라는 입장을 발표했다.


백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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