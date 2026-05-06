인천도시공사, 검암 플라시아 복합환승센터 복합개발사업 공모

공모 대상지. iH 제공

이번 공모는 사업지구 내 특별계획구역(주상복합·복합환승센터) 및 특별설계 공동주택용지를 대상으로 추진된다.

총 1412세대(공동주택 858세대·주상복합 554세대)가 건설될 예정이다.

신청 자격은 단독 또는 10개 이하 법인으로 구성된 컨소시엄이다. 주택건설사업자 1개사 이상 및 시공능력평가순위 50위 내 건설사업자 1개사 이상이 포함돼야 한다.

공모는 13일 사업설명회, 18∼19일 참가의향서 접수, 6월 4일 사업신청 확약서 접수, 8월 6일 사업신청서류 접수, 8월 중 우선협상 대상자 선정 등으로 진행된다. 이후

사업협약 및 토지매매계약 체결 등 후속 절차가 연내 추진될 예정이다.

사업설명회에서는 iH에서 추진 중인 인천구월2 공공주택지구 및 특별계획구역에 대한 설명도 병행된다.

류윤기 iH 사장은 “이번 공모가 교통 접근성이 우수한 검암역을 중심으로 하는 복합환승센터 복합개발사업을 본궤도에 올려 공공주택지구 활성화와 지역사회 발전에 크게 공헌하길 기대한다”고 말했다.