인천 소상공인 위한 공공배달앱 도입…수수료 2% 이하
인천시는 6일 높은 민간 배달앱 중개수수료로 어려움을 겪는 소상공인의 부담을 완화하고 지역경제 활성화를 도모하기 위해 먹깨비, 신한은행, 코나아이와 민관협력형 공공배달앱 업무협약을 체결하고 본격적인 서비스 시행에 나선다고 밝혔다.
이번 공공배달앱 서비스는 최대 7.8%에 달하는 민간 배달앱 중개수수료로 악화된 소상공인의 수익 구조를 개선하고 인천사랑상품권 결제 시스템과의 연계로 지역 내 소비를 촉진해 소상공인과 시민 모두 체감할 수 있는 지속가능한 배달 생태계를 조성하는 데 목적이 있다.
협약에 따라 ‘먹깨비’ ‘땡겨요’ ‘배달e음’ 등 공공배달앱을 이용하는 소상공인에게는 2% 이하의 낮은 중개수수료가 적용돼 경영 부담이 크게 완화될 것으로 기대된다.
김상길 시 경제산업본부장은 “이번 사업은 소상공인의 부담을 줄이고 시민 편익을 높이는 상생형 정책”이라며 “소상공인과 시민 모두 체감할 수 있는 지속가능한 서비스로 자리 잡을 수 있도록 운영 전반을 면밀히 관리해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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