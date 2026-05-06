“‘이재명 삭죄 특검법’ 저지” 대의명분 앞에 한시름 돌린 국민의힘
6·3 지방선거를 앞두고 진행된 더불어민주당의 ‘조작기소 특검법’ 발의가 보수 진영 결집의 계기가 되면서 국민의힘 지도부는 일단 한숨 돌리는 분위기다. 후보들도 당 밖의 공동 타깃에 집중하며 단일대오를 형성했다.
오세훈 서울시장 후보 등 국민의힘 광역단체장 후보들은 5일 서울 종로구 보신각 앞에서 긴급 기자회견을 열고 “민주당은 즉각 특검법 발의를 전면 중단하고, 이재명 대통령은 ‘임기 중 공소취소는 결코 없으며 법과 원칙에 따라 재판을 받겠다’고 천명하라”고 촉구했다. 민주당 광역단체장 후보 전원에게도 “특검법 찬반 입장을 분명히 밝히라”고 압박했다. 유정복(인천), 양향자(경기), 김진태(강원), 김영환(충북), 양정무(전북), 최민호(세종) 후보가 참석했다.
박형준 부산시장 후보는 페이스북에 조작기소 특검법을 ‘이재명 삭죄(削罪) 특검법’으로 규정하며 “주권자의 힘으로 막아내자”고 밝혔다. 이어 “선거 전에 특검법 포기 선언을 끌어내야 하고, 특검법 저지 범국민운동이 일어나야 한다”며 “저부터 앞장서겠다”고 말했다.
오 시장은 그간 당 노선 문제를 두고 장동혁 지도부와 갈등을 빚어 왔고, 김진태 강원지사 후보는 강원도 양양을 방문한 장동혁 대표 면전에서 ‘결자해지’를 요구했었다. 민주당의 특검법 발의 이후 지도부와 갈등을 빚던 후보들이 정부·여당 비판에 더 무게를 싣기 시작했다는 평가다. 오 시장은 장 대표와의 특검법 비판 공조 여부 관련 질문에 “당도 분명히 입장을 밝혀 전국적으로 일어나고 있는 이 반대 움직임에 충분히 호응해야 하는 것이 도리”라며 “후보들은 후보들대로 상응하는 입장을 분명히 낼 필요가 있다”고 답했다.
지도부도 공세에 동참했다. 장 대표는 국회 기자회견에서 “세계 각국 정상들은 전쟁 통에 국익 챙기느라 정신이 없는데 이 대통령은 본인 범죄 지우는 데만 여념이 없다”며 “4심제·법왜곡죄·전담재판부도 모자라 특검을 임명해 자기 범죄를 없애겠다고 한다”고 비판했다. 이어 “어지간한 독재자들도 생각하기 어려운 신박한 발상이고, 세계사에 길이 남을 독재 가이드북”이라고 말했다. 송언석 원내대표도 “선거를 앞두고 국민을 눈속임하겠다는 조삼모사 사기극”이라고 목소리를 높였다.
지도부 핵심 관계자는 “장 대표 행보와 관련해 그간 진의와 무관하게 당내에서 과도하게 공격받는 측면이 있었다”며 “민주당의 조작기소 특검법 발의로 당내 문제, 내홍 등이 그 뒤로 묻히면서 한시름 덜었다”고 말했다.
이형민 기자 gilels@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사