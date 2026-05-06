李대통령 “부동산 불패? 그런 신화 없다…피할 수 없는 흐름”

이재명 대통령이 지난 5일 청와대 녹지원에서 열린 어린이날 초청행사에서 참석 어린이에게 사인 후 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 6일 엑스(X)에

부동산 전문가와 공인 중개사들 절반 가량이 집값 하락을 전망했다는 취지의 기사를 공유하며 “

KB금융지주 경영연구소의 ‘KB 부동산 보고서’를 인용해 작성된 것으로, 약 석 달 전인 1월 조사에 비해 집값 상승 예측이 큰 폭으로 줄고 하락 전망이 늘어났다는 내용을 담고 있다.