롯데월드, ‘슈퍼탐사대X 히어로스쿨’ 1기 대원 모집
롯데월드가 가정의 달을 기념해 오는 24일까지 ‘슈퍼탐사대X 히어로스쿨’ 1기 대원을 모집한다고 6일 밝혔다. ‘슈퍼탐사대X 히어로스쿨’은 롯데월드가 제작한 애니메이션 ‘슈퍼탐사대X : 테라피아의 전설’의 이색 어린이 체험 행사로, 서울어린이대공원에서 31일, 6월 7일 열린다.
‘슈퍼탐사대X : 테라피아의 전설’은 롯데월드의 자체 지식재산권(IP) ‘로티프렌즈’를 활용한 TV 시리즈 애니메이션이다. 극심한 기후변화가 일어난 지구를 배경으로 리더 ‘로티’를 비롯한 ‘캔디코’ ‘그리피’ 등 ‘슈퍼탐사대X’가 생태계를 되살리기 위한 임무를 수행하는 이야기를 담고 있다. 지난 3월에는 시청률 조사 기관 닐슨코리아 기준 13주 연속 동시간대 지상파·케이블 TV 애니메이션 프로그램 1위를 기록했다.
‘슈퍼탐사대X 히어로스쿨’은 이러한 성원에 힘입어 마련된 스토리형 어린이 체험 행사다. 어린이들이 ‘히어로스쿨’ 대원으로 변신해 리더 ‘로티’와 함께 악당 ‘매드쿼카’가 납치한 ‘슈퍼탐사대X’ 멤버들을 구출하는 콘셉트로 진행된다. 히어로스쿨 입학식, 단체 미션, 레크리에이션, 버블쇼, 명예 탐사대원 졸업식 등 또래 친구들과 함께 협동심을 기를 수 있는 다양한 프로그램으로 구성돼 있다.
참가자들을 위한 다양한 혜택도 있다. ‘히어로스쿨’ 입학을 축하하는 ‘히어로 키트’를 제공한다. 또 ‘슈퍼탐사대X : 테라피아의 전설’ 애니메이션 엔딩 크레딧에 참가자 전원의 이름이 올라가며, 생일에는 리더 ‘로티’의 축하 메시지가 담긴 영상을 받을 수 있다.
‘슈퍼탐사대X’ 공식 홈페이지를 통해 참가 신청할 수 있다. 모집 대상은 2019년 1월 1일 이후 출생한 어린이이며, 총 80가족(가족 당 보호자 최대 2명 및 자녀 1명)을 선발한다. 참가비는 무료다. 상세 일정 등 행사 관련 보다 자세한 내용은 ‘슈퍼탐사대X’ 공식 홈페이지 및 SNS(@lottyfriends.kids)를 참고하면 된다.
한편 ‘슈퍼탐사대X : 테라피아의 전설’은 투니버스, EBS 키즈, 대교어린이TV, 애니맥스, 애니플러스 등 다양한 어린이·애니메이션 채널에서 방영되고 있으며 올해 하반기에는 OTT에도 서비스 예정이다. 롯데월드는 추후 ‘슈퍼탐사대X’ IP를 활용해 다양한 온·오프라인 콘텐츠를 선보일 계획이다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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