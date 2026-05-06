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당진시, 치매안심센터에 치과 의료 인력 배치

입력:2026-05-06 09:22
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당진시청 전경. 당진시 제공

충남 당진시는 치매안심센터에 치과 공중보건의사를 배치했다고 6일 밝혔다.

센터에 배치된 치과 공중보건의사는 구강검진, 구강위생 교육, 예방 중심의 상담·관리, 치매 환자 가정방문 서비스, 치매 관련 프로그램 시 구강 관리 교육, 노인장기요양시설 맞춤형 교육자료 제작 등을 수행한다.

구강건강관리서비스를 받은 대상자 중 전문 치료나 지속적인 관리가 필요한 경우 보건소 구강보건센터나 지역 내 병의원과 연계한 통합관리 서비스를 추진할 계획이다.


당진시 보건소 관계자는 “치매안심센터 내 구강 공중보건의사 배치는 전국 최초로 도입되는 사업”이라며 “구강건강 악화에 따른 인지기능 저하나 전신 건강 악화를 방지해 치매 예방이나 진행 지연에 큰 효과가 있을 것”이라고 말했다.

당진=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

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