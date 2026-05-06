[속보] 코스피, 7000 돌파…‘꿈의 7천피’ 시대 개막
코스피 지수가 6000선을 돌파한 지 불과 47거래일 만에 사상 처음으로 7000선을 넘어섰다. 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 등 굵직한 대외 악재에도 가파른 우상향 곡선을 그리며 새 역사를 쓰고 있다.
6일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 156.02포인트(2.25%) 오른 7093.01로 출발하며 단숨에 ‘7000피’ 고지를 밟았다. 지난 2월 25일 장중 6000선을 돌파한 이후 약 두 달여 만이다.
과거 코스피가 1000에서 2000으로 가는 데 18년 4개월, 2000에서 3000으로 가는 데 13년 5개월이 걸렸던 것과 비교하면 놀라운 상승 속도다. 오랜 박스권 장세를 벗어난 코스피는 현 정부 출범 이후 상승폭을 키워 3000에서 4000(4년 9개월), 4000에서 5000(3개월), 5000에서 6000(약 한 달)까지 그 기간을 급속도로 단축했다.
최근 중동발 지정학적 위기라는 돌발 변수도 코스피의 질주를 막지 못했다. 미국과 이스라엘의 이란 공격으로 전쟁 발발 우려가 커지며 한때 5000선이 위협받기도 했으나, 5000선을 강력한 지지선 삼아 이내 반등에 성공했다.
특히 4월 들어 미국-이란 간 휴전 협상 기대감이 피어오르고, 코스피 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 기업들이 1분기 ‘어닝 서프라이즈’를 기록하면서 지수는 다시 불을 뿜어 4월 한 달간 무려 30.61% 급등했다.
이 같은 랠리에 힘입어 국내 증시 시가총액 역시 연일 최대치를 경신 중이다. 현재 코스피 시가총액은 약 5993조원으로 6000조원 돌파를 눈앞에 두고 있으며, 이는 1년 전과 비교해 약 3배 불어난 규모다.
지수 상승을 이끄는 삼성전자(1502조원)와 SK하이닉스(1128조원) 두 기업이 전체 시가총액의 44%를 차지하고 있다.
블룸버그통신에 따르면 지난달 27일 종가 기준 한국 증시 시가총액은 영국을 제치고 전 세계 8위로 뛰어올랐다. 코스피의 연초 대비 상승률(64.61%) 또한 대만 가권 지수(40.76%), 코스닥 지수(31.15%)를 크게 앞서며 전 세계 주요 증시 중 압도적인 1위를 달리고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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