가수 김종민…“TV 애니메이션 통해 ‘독도 바위’ 알린다”

경북콘텐츠진흥원이 제작한 ‘강치아일랜드’ 시즌2에서 내레이션 참여

경북콘텐츠진흥원 제공

경북문화재단 콘텐츠진흥원은 KBS-2TV를 통해 방영되는 TV 애니메이션 ‘강치아일랜드’ 시즌2 런칭을 기념해 독도의 영토적 의미와 해양주권을 담은 다섯 번째 영상 ‘독도 바위, 알아야 할 역사’를 유튜브에 공개한다고 6일 밝혔다.



이번에 공개하는 이번 영상은 독도콘텐츠 홍보대사로 활동 중인 서경덕 교수가 진흥원과 공동 기획했고 대중에게 친근한 이미지의 가수 겸 예능인 김종민이 내레이션으로 참여해 의미를 더했다.



영상은 460만년 전 해저 화산활동으로 형성된 독도의 역사를 ‘바위’라는 새로운 시각으로 재해석했다. 단순한 지형물을 넘어 우리 민족의 정체성과 수호의 상징으로 바위가 지닌 가치를 전달할 예정이다.



영상을 기획한 서 교수는 “독도의 가장 오랜 주인이자 살아있는 기록인 바위 이야기를 통해 단순한 돌덩이가 아닌, 멸종된 ‘강치’와 ‘섬기린초’와 같은 고유 생물들의 터전이었다는 점에 주목해야 한다”며 “애니메이션을 통해 강치를 되살린 것은 독도의 아픈 역사를 기억함과 동시에 우리 땅의 생물 주권을 세계에 알리는 중요한 발걸음이 될 것”이라고 말했다.



가수 김종민 씨는 “단순히 바위인 줄로만 알았던 장소들이 해녀들의 쉼터이자 강치들의 집이었다는 사실을 새롭게 알게 됐다”며 “독도를 배경으로한 ‘강치아일랜드’ 시즌2에도 많은 관심과 사랑을 부탁드린다”고 말했다.







이종수 경북콘텐츠진흥원장은 “독도 바위는 우리 영토의 단단한 뿌리이자 수많은 생명을 품어온 역사 그 자체”라며 “이번 프로젝트가 독도의 지질적 가치를 널리 알리고 강치가 세계적으로 사랑받는 K-콘텐츠 캐릭터로 성장하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북문화재단 콘텐츠진흥원은 KBS-2TV를 통해 방영되는 TV 애니메이션 ‘강치아일랜드’ 시즌2 런칭을 기념해 독도의 영토적 의미와 해양주권을 담은 다섯 번째 영상 ‘독도 바위, 알아야 할 역사’를 유튜브에 공개한다고 6일 밝혔다.이번에 공개하는 이번 영상은 독도콘텐츠 홍보대사로 활동 중인 서경덕 교수가 진흥원과 공동 기획했고 대중에게 친근한 이미지의 가수 겸 예능인 김종민이 내레이션으로 참여해 의미를 더했다.영상은 460만년 전 해저 화산활동으로 형성된 독도의 역사를 ‘바위’라는 새로운 시각으로 재해석했다. 단순한 지형물을 넘어 우리 민족의 정체성과 수호의 상징으로 바위가 지닌 가치를 전달할 예정이다.영상을 기획한 서 교수는 “독도의 가장 오랜 주인이자 살아있는 기록인 바위 이야기를 통해 단순한 돌덩이가 아닌, 멸종된 ‘강치’와 ‘섬기린초’와 같은 고유 생물들의 터전이었다는 점에 주목해야 한다”며 “애니메이션을 통해 강치를 되살린 것은 독도의 아픈 역사를 기억함과 동시에 우리 땅의 생물 주권을 세계에 알리는 중요한 발걸음이 될 것”이라고 말했다.가수 김종민 씨는 “단순히 바위인 줄로만 알았던 장소들이 해녀들의 쉼터이자 강치들의 집이었다는 사실을 새롭게 알게 됐다”며 “독도를 배경으로한 ‘강치아일랜드’ 시즌2에도 많은 관심과 사랑을 부탁드린다”고 말했다.이날 KBS-2TV를 통해 첫 방송되는 애니메이션 ‘강치아일랜드’ 시즌2(총13화)는 마법학교 강치들이 독도와 바다를 지키는 수호 마법사로 성장하는 이야기를 담았다. 시즌1보다 확장된 세계관 속에서 독도의 자생식물과 바위, 울릉도의 풍경 등을 생생하게 묘사해 시청자들에게 높은 몰입감을 선사할 것으로 기대된다.이종수 경북콘텐츠진흥원장은 “독도 바위는 우리 영토의 단단한 뿌리이자 수많은 생명을 품어온 역사 그 자체”라며 “이번 프로젝트가 독도의 지질적 가치를 널리 알리고 강치가 세계적으로 사랑받는 K-콘텐츠 캐릭터로 성장하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지