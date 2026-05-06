관광공사·코레일·클룩, 외국인 철도 예매 프로모션 실시
내달 3일까지 예매 할인·레일플러스 카드·무료 eSIM 등 혜택 제공
한국관광공사는 코레일, 글로벌 여행 플랫폼 클룩과 함께 다음달 3일까지 외국인 관광객을 대상으로 철도 예매 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.
이번 프로모션은 지난 4월 20일 출시된 클룩의 외국인 대상 철도 예매 서비스 안착을 위해 마련됐다. 관광공사는 클룩 철도 예매 이용객 선착순 5000명에게 6000원의 정액 할인을 제공한다. 코레일은 실물 교통카드 ‘레일플러스 카드’를 선착순 1000명에게 무료로 제공하고, 5000원을 충전해 주는 이벤트를 진행한다. 클룩은 이용객에게 무료 eSIM을 제공해 방한객의 이동 편의를 한층 강화할 예정이다.
클룩의 철도 예매 서비스는 관광교통 민관협의체 소속인 코레일과 클룩이 협업해 구축한 것으로, 코레일 시스템 API와 직접 연동돼 전 노선의 실시간 좌석 선택과 즉시 구매가 가능하다. 영어, 중국어, 일본어 등 20여 개 언어와 40여 개국 통화를 지원하며 별도의 실물 티켓 교환 없이 바우처로 바로 탑승할 수 있다. 기존에는 외국인 관광객이 언어와 결제 수단의 제약으로 철도 예매에 불편을 겪었으며, 불법 승차권 판매 업체를 이용하는 피해 사례도 있었다.
박우진 관광공사 관광교통팀장은 “이번 민관 협업을 통해 외국인 관광객의 철도 이용 불편을 해소하고 불법 승차권 판매에 대응하는 계기가 될 것”이라며 “방한 외래객이 서울을 넘어 전국을 편리하게 여행할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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