“용역할 시간 없었다” 울산교육청의 해명… 중학교 배정안 논란
교육감 신년 발표 후 속전속결 추진
“전문가 검증은 없어”
옥동 학부모·야음동 학부모 서명 결집
울산시 교육청이 14년 만에 내놓은 중학교 입학 배정 개선안이 외부 전문 기관의 용역 과정도 없이 내부 논의와 자체 시뮬레이션만으로 수립된 것으로 알려지며 거센 후폭풍에 휩싸였다.
교육 당국은 통학 여건 개선을 명분으로 내세웠지만, 정밀한 외부 검증 없이 배정 비율을 결정하면서 본질적인 해결책 없이 학부모들 간의 갈등만 부추겼다는 비판이 쏟아지고 있다.
6일 시교육청 등에 따르면 이번 ‘희망 추첨 60% + 근거리 배정 40%’ 혼합 방식은 교육청 내부 관계자들의 의논을 통해 도출된 안인 것으로 밝혀졌다.
특히 이번 개선안은 올해 1월 천창수 교육감이 신년 기자회견에서 중학교 배정 제도 개선을 언급한 직후 본격적인 수립 단계에 들어갔다. 교육청 측은 이에 대해 “연구 용역을 할 시간적 여유가 없었다”는 해명을 내놓았으나, 사실상 교육감의 발표 이후 시간에 쫓기듯 정책을 밀어붙였다는 지적을 피하기 어렵게 됐다.
실제로 울산의 중학교 배정은 2012년 도입된 추첨 중심 학군 체계를 10년 이상 유지하며 문제가 누적된 대표적 사례로 꼽힌다.
전문가들은 중학교 배정과 같이 대규모 이해관계가 얽힌 사안에서 외부 용역이 필요한 핵심 이유로 ‘객관성’을 꼽는다. 단순히 절차적 요식행위를 넘어, 제3자의 정밀 분석을 통해 정책의 공신력을 높이고 첨예한 갈등을 조정하기 위한 필수 장치라는 분석이다.
그러나 교육청의 안은 내부 시뮬레이션에만 의존한 결과, 학부들간 소모적인 분쟁만 극대화되는 결과를 초래했다.
지난 3월 공청회 이후 지역 간 민심은 험악하게 갈라지고 있다. 특히 남구 ‘옥동·야음 학교군’은 논란의 중심이다.
옥동 소재 초등학교 학부모회는 2025년 기준 원거리 강제 배정 학생이 전년 대비 3배(96명)나 급증한 현실을 지적하며 공동 대응에 나섰다. 현재까지 확보한 1000명의 서명서를 12일 교육청에 제출할 예정이다
반면 야음·신정동지역 학부모들은 내부 결정안이 학교 선택권을 박탈하고 있다고 주장하며 전면 재검토를 촉구하고 있다. 이들은 최근 ‘배정 개선안 반대 협의회’를 구성해 300여 명의 반대 서명을 전달했다.
학부모들은 교육청이 도입하려는 GIS(지리정보시스템) 기반에 대해서도 의구심을 보이고 있다. GIS 데이터가 경사도나 버스 배차 간격 등 실재적 통학 환경을 정밀하게 반영하지 못해, 산출된 수치와 체감하는 통학 불편함 사이에 큰 괴리가 발생할 것이라는 우려다.
학부모들은 “전문적인 데이터 검증도 없이 내부적으로 정한 비율이 어떻게 공정성을 담보하겠느냐"며 “결국 주민 간의 소모적인 분쟁만 부추기고 있다”고 목소리를 높이고 있다.
교육청 관계자는 “이 안은 그동안 축적되어 있었던 내부 데이터로 만들었다”면서 “오는 14일까지 다양한 의견 수렴 과정을 거쳐 최종안을 확정할 방침”이라고 해명했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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