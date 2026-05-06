전기자동차 100만대 시대…“친환경차 보급에 박차 가한다”

경북도내 전기차 5만 683대로 전국 7위 수준, 보급 사업비 223억원 추가 확보

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경북도는 올해 정부 추가경정예산을 통해 전기자동차 보급사업비(국비) 223억원을 추가로 확보해 친환경차 보급에 박차를 가한다고 6일 밝혔다.



이에 따라 당초 1399억원 규모였던 전기자동차(전기승용·화물) 보급사업 예산은 1883억원으로 늘어나면서 경북도는 역대 최대 규모의 전기차 보급 사업을 추진하게 됐다.



이번 국비 추가 확보를 통해 전기승용차 3971대, 전기화물차 1037대 등 총 5008대를 추가적으로 보급할 계획이며 올해 전기차 총 보급물량은 당초 1만 4539대에서 1만 9547대로 대폭 확대됐다.



최근 중동지역 정세 불안에 따른 국제유가 상승과 함께 2025년 보조금 종료 이후 대기 수요자 증가, 신차 구매를 희망하는 신규 수요자, 3년 이상 된 내연차를 전기차로 전환할 경우 지원하는 전환지원금(130만원) 신설 등의 영향으로 연초부터 전기차 수요가 급증하고 있다.



이에 따라 도내 22개 시군 가운데 전기승용차는 19개 시·군, 전기화물차는 16개 시·군에서 1차 공고 물량이 조기 소진되는 등 상반기 접수가 조기 마감됐다.







차종별 출고 대기 및 접수 현황을 바탕으로 여유 물량 차종을 수요가 집중된 차종으로 수시 전환하고 하반기 공고 예정이었던 물량을 조기 공고해 도민들의 불편을 최소화하고 구매 수요에 적극 대응할 방침이다.



또 원활한 사업 추진을 위해 지방비 261억원을 추경에 편성할 계획이며 지방비 추가 편성에 시간이 소요되는 시·군에 대해서는 기후부 승인 절차를 거쳐 국비를 우선 활용해 보조금을 선지급함으로써 현재의 접수 중단 상태를 해소할 계획이다.



경북도는 전기차 보급 확대와 함께 충전 인프라 확충에도 힘쓸 예정이다. 올 3월 말 기준 전국 전기차 등록 대수는 98만 1321대이며 이 가운데 경북도내 전기차 등록 대수는 5만 683대로 전국 7위 수준이다.



도는 현재 1만 9904기가 구축된 충전 인프라 확충 사업도 지속적으로 추진해 전기차 이용자들의 편의성을 높이고 친환경차 이용 기반을 더욱 강화해 나갈 계획이다.



이경곤 경북도 기후환경국장은 “전기차 수요 증가에 선제적으로 대응해 도민들이 불편 없이 친환경차를 구매할 수 있도록 지원하겠다”며 “전기자동차 보급 확대와 충전 인프라 확충을 통해 탄소중립 실현과 대기질 개선에도 최선을 다하겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북도는 올해 정부 추가경정예산을 통해 전기자동차 보급사업비(국비) 223억원을 추가로 확보해 친환경차 보급에 박차를 가한다고 6일 밝혔다.이에 따라 당초 1399억원 규모였던 전기자동차(전기승용·화물) 보급사업 예산은 1883억원으로 늘어나면서 경북도는 역대 최대 규모의 전기차 보급 사업을 추진하게 됐다.이번 국비 추가 확보를 통해 전기승용차 3971대, 전기화물차 1037대 등 총 5008대를 추가적으로 보급할 계획이며 올해 전기차 총 보급물량은 당초 1만 4539대에서 1만 9547대로 대폭 확대됐다.최근 중동지역 정세 불안에 따른 국제유가 상승과 함께 2025년 보조금 종료 이후 대기 수요자 증가, 신차 구매를 희망하는 신규 수요자, 3년 이상 된 내연차를 전기차로 전환할 경우 지원하는 전환지원금(130만원) 신설 등의 영향으로 연초부터 전기차 수요가 급증하고 있다.이에 따라 도내 22개 시군 가운데 전기승용차는 19개 시·군, 전기화물차는 16개 시·군에서 1차 공고 물량이 조기 소진되는 등 상반기 접수가 조기 마감됐다.이에 경북도는 전기차 수요 증가에 선제적으로 대응하기 위해 국비 223억원을 추가로 확보했으며 전기차 보급 사업을 더욱 적극적으로 추진할 계획이다.차종별 출고 대기 및 접수 현황을 바탕으로 여유 물량 차종을 수요가 집중된 차종으로 수시 전환하고 하반기 공고 예정이었던 물량을 조기 공고해 도민들의 불편을 최소화하고 구매 수요에 적극 대응할 방침이다.또 원활한 사업 추진을 위해 지방비 261억원을 추경에 편성할 계획이며 지방비 추가 편성에 시간이 소요되는 시·군에 대해서는 기후부 승인 절차를 거쳐 국비를 우선 활용해 보조금을 선지급함으로써 현재의 접수 중단 상태를 해소할 계획이다.경북도는 전기차 보급 확대와 함께 충전 인프라 확충에도 힘쓸 예정이다. 올 3월 말 기준 전국 전기차 등록 대수는 98만 1321대이며 이 가운데 경북도내 전기차 등록 대수는 5만 683대로 전국 7위 수준이다.도는 현재 1만 9904기가 구축된 충전 인프라 확충 사업도 지속적으로 추진해 전기차 이용자들의 편의성을 높이고 친환경차 이용 기반을 더욱 강화해 나갈 계획이다.이경곤 경북도 기후환경국장은 “전기차 수요 증가에 선제적으로 대응해 도민들이 불편 없이 친환경차를 구매할 수 있도록 지원하겠다”며 “전기자동차 보급 확대와 충전 인프라 확충을 통해 탄소중립 실현과 대기질 개선에도 최선을 다하겠다”고 말했다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지