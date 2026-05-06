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경유 30.8% 폭등… 4월 소비자물가 2.6% 올랐다

입력:2026-05-06 08:09
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지난달 소비자물가가 1년 9개월 만에 가장 큰 폭으로 뛰었다. 석유류 물가가 급등했는데 경유가 30% 이상 치솟으며 중동 전쟁으로 인한 국제유가 상승이 물가에 영향을 미친 모습이었다.

국민일보DB

국가데이터처가 6일 발표한 ‘4월 소비자물가 동향’을 보면 지난달 소비자물가지수는 119.37(2020년=100)로 1년 전보다 2.6% 올랐다. 이는 2024년 7월(2.6%) 이후 최대 폭 상승이다.

소비자물가 상승률은 지난해 12월 2.3%, 지난 1·2월 2.0%로 하락 흐름을 보이다가 중동 전쟁 여파로 3월 2.2%로 오른 뒤 지난달 단숨에 0.4%포인트(p) 상승했다.


석유류 물가는 21.9% 뛰며 전체 물가를 0.84%p 끌어올렸다. 석유류 상승률은 2022년 7월(35.2%) 이후 3년 9개월 만에 가장 컸다.

휘발유(21.1%)와 경유(30.8%)도 2022년 7월(각각 25.5%·47.0%) 이후 최대폭 상승이다. 등유(18.7%)는 2023년 2월(27.1%) 이후 가장 크게 올랐다.

이에 따라 공업제품 전체가 3.8% 오르며 2023년 2월(4.8%) 이후 3년 2개월 만에 가장 높은 상승률을 기록했다.


자주 구매하는 품목 중심으로 구성돼 체감 물가를 나타내는 생활물가지수는 2.9% 상승했다.

‘밥상 물가’를 보여주는 신선식품지수는 6.1% 하락했다.

경제협력개발기구(OECD) 기준 근원물가 지표인 식료품 및 에너지 제외 지수는 2.2% 올랐다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

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