[속보]트럼프 “프로젝트 프리덤, 잠시 중단…이란과 상당한 진전”
도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 이란과 협상에 큰 진전이 있었다며 호르무즈 해협 선박 구출작전인 ‘프로젝트 프리덤’을 일시 중단한다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “봉쇄는 계속해서 완전한 효력을 유지하는 한편 ‘프로젝트 프리덤(호르무즈 해협을 통한 선박 이동)’은 (이란과의) 합의가 최종적으로 타결되고 서명될 수 있는지를 확인하기 위해 짧은 기간 동안 일시 중단될 것”이라고 적었다.
트럼프는 이같은 결정 배경에 대해 “파키스탄과 기타 국가들의 요청에 근거해 우리가 이란이라는 국가를 상대로 한 작전 동안 거둔 엄청난 군사적 성공, 그리고 더 나아가 이란 측 대표들과 완전하고 최종적인 합의를 향해 큰 진전이 이루어졌다는 사실을 고려해 우리는 상호 합의하에 결정했다”고 설명했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사