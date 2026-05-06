‘그래, 서울을 떠나자’… 경기도 전입, 4년만에 최고

서울의 비싼 집값과 전세 품귀 등 주거 부담이 높아지면서 서울을 떠나 경기도로 이동하는 흐름이 뚜렷해지고 있다. 지난 1분기 서울에서 경기도로 전입한 인구는 8만3000여명으로 전분기 대비 30% 이상 증가했다.
4일 국가데이터처의 국내 인구 이동 통계에 따르면, 올해 1분기(1~3월) 서울에서 경기도로 이동한 인구는 총 8만3984명으로 집계됐다.
이는 전분기(6만4152명) 대비 30.9%, 전년 1분기(7만5180명) 대비 11.7% 증가한 수치다. 특히 2021년 4분기(8만5481명) 이후 약 4년 만에 가장 높은 수준이다.
국내 인구 이동 통계는 주민등록 전입 신고서를 바탕으로 자치구역을 넘어 이동한 인구를 집계한 것이다. 서울에서 경기도로 이동한 인구는 2022년 이후 줄곧 6만~8만명대에 머물다가 올해 들어 뚜렷한 반등세를 보이고 있다.
‘탈서울’의 종착지는 경기 주요 거점 지역이었다.
올해 1분기 타 시·도에서 경기도로 전입한 인구가 가장 많은 곳은 수원시(1만3712명)였으며, 고양시(1만3317명), 용인시(1만3005명), 성남시(1만2088명)가 뒤를 이었다. 이어 화성시(1만479명)와 평택시(1만26명)도 1만명을 넘겼다. 한편 광명시는 순이동(전입-전출) 기준으로 1분기에만 8203명이 늘어나며 경기도 내 1위를 차지했다.
이러한 현상은 전세 품귀와 집값 불안으로 서울의 주거비 부담을 피하려는 실수요가 경기도로 쏠린 결과로 풀이된다.
매수 심리에서도 이러한 흐름이 확인된다. 대법원 등기정보광장의 소유권 이전 등기(매매) 신청 자료에 따르면, 올해 3월 기준 경기도 집합건물 매수자 중 서울 거주자 비중은 15.69%에 달했다. 이는 2022년 6월(16.28%) 이후 약 3년9개월 만에 가장 높은 수준이다.
수요가 집중되면서 경기 주요 지역의 집값 상승세가 서울을 웃도는 현상도 나타나고 있다.
한국부동산원이 발표한 ‘4월 넷째 주 주간 아파트 가격 동향’에 따르면, 올해 누적 기준 용인 수지구 아파트 매매가격은 7.24% 급등했다. 성남 분당구 역시 4.59% 상승했으며, 수원 영통구(3.67%)와 화성 동탄구(2.88%)도 오름세를 보이며 같은 기간 서울 평균 상승률(2.65%)을 웃돌았다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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