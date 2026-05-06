‘990억 깎아줄게’… 설탕 담합 3곳 과징금 20%씩 감액

지난달 23일 서울시내 대형마트에 전분당 제품인 올리고당 등 전분당 제품이 진열된 모습. 뉴시스

공개한 리니언시(자진신고 감경)가 있었다면 감경액은 더 커질 것으로 전망된다. 공정위의 과징금 감액에도 담합 업체들이 공정위 제재해 불복해 행정소송을 제기했다.