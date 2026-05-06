[속보] 루비오 “장대한 분노 작전 끝… 이젠 해방 프로젝트”

마코 루비오 미 국무장관이 5일(현지시간) 미국 워싱턴 DC의 백악관 기자회견장서 이란 전쟁에 대해 설명하고 있다. EPA연합

선박들을 탈출시키는 방어적 차원의 ‘해방 프로젝트’를 미국이 ‘선의’로 수행 중이라고도 했다.