한국보다 앞서 나가는 트럼프 “韓 화물선, 혼자 행동하다 공격 당한 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 백악관 행사에서 발언하는 가운데 로버트 케네디 복지장관이 지켜보고 있다. 연합뉴스

그리고 그들의 선박은 어제 박살이 났다. 하지만 미국이 보호하던 선박들은 공격당하지 않았다”며 “우리가 미사일을 엄청나게 많이 격추시켰기 때문”이라고 주장했다.

ABC방송과의 전화 인터뷰에서도 “그건 혼자 운항하던 한국 선박이었다”며 “한국 선박을 겨냥해 다수 발포가 이뤄졌고 한국이 어떤 식으로 조치를 취해야 한다”고 말했다.

이란의 호르무즈 해협과 아랍에미리트 공격에도 휴전 상태가 유지되고 있다는 입장이다.

피트 헤그세스 국방장관도 이날 브리핑에서 양측 휴전이 여전히 유효하다고 밝혔다.

(미국을) 매우 존중하는 태도를 보였다”고 말했다. 그러면서 “우리는 중국으로부터 도전을 받은 적이 없다”고 덧붙였다.