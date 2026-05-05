李 대통령 “시도때도 없이 긴축 노래” 재정건전성 우려 일축

李 대통령 “시도때도 없이 긴축 노래” 재정건전성 우려 일축
이재명 대통령이 한국의 부채 비율 전망치가 주요국 대비 낮다는 내용의 보도를 인용했다. 재정 건전성 우려를 일축하고 적극 재정 기조를 재차 강조한 것으로 풀이된다.
이 대통령은 5일 엑스(X) 게시물을 통해 올해 한국의 국내총생산(GDP) 대비 순부채 비율이 10.3%로 주요 20개국(89.6%) 및 전체 평균(80.1%)을 크게 밑돈다는 내용의 기사를 공유하며 “시도 때도 없이 긴축 노래 부르는 이상한 분들에게..”라고 첨언했다.
이 대통령이 인용한 보도는 나라살림연구소가 국제통화기금(IMF) 재정모니터 본보고서와 유관 통계를 종합해 전날 공개한 분석 자료를 토대로 했다. 나라살림연구소는 해당 자료에서 한국의 총부채비율이 G20 국가 평균보다 크게 낮고, 부채비율 증가 속도가 선진국 중 가장 빠르지도 않다며 정부에 재정 여력이 있다고 해석했다.
이 대통령은 자료 중 ‘국채를 통해 조달한 재원이 경제성장률을 높이고, 사회적 생산성·잠재 성장률·미래 세입 기반을 확대하는 투자로 이어진다면 국가부채 비율은 오히려 안정될 수 있다’는 내용을 직접 인용하기도 했다. 야권을 중심으로 제기되는 재정 건전성 악화 주장에 대한 반론 성격으로 읽힌다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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