WHO, 크루즈 한타바이러스 감염에 “사람 간 전파 의심”
대서양을 항해하던 네덜란드 선적 크루즈선 ‘MV 혼디우스’에서 발생한 한타바이러스 감염 사례와 관련, 사람 간 전파 가능성을 배제할 수 없다는 세계보건기구(WHO) 입장이 나왔다.
마리아 반 케르크호베 WHO 전염병대응국장은 5일(현지시간) 기자들에게 “몇몇 사례는 상호 간 매우 밀접한 접촉이 있었던 것으로 조사됐고, 분명 사람 간 전파를 배제할 수 없는 상황”이라며 “예방적 차원에서 (사람 간 전파를) 가정하고 있다”고 밝혔다.
반 케르크호베 국장은 해당 크루즈선에서 쥐가 발견되지 않은 것으로 보고됐다고도 부연했다. 한타바이러스는 흔히 쥐를 비롯한 설치류의 오염된 배설물과 타액 등을 통해 전염된다. 사람 간 전파는 훨씬 드물다고 알려졌다.
MV 혼디우스호는 앞서 지난달 아르헨티나 남단 항구도시 우수아이아를 출발, 대서양을 가로질러 항해하던 중 한타바이러스 집단 발병으로 서아프리카 카보베르데 영해에 머무르고 있다. 150명에 육박하는 인원이 승선한 가운데 7건의 한타바이러스 확진 및 감염 의심 사례가 발생했고, 3명이 숨졌다.
미국 질병통제예방센터 등에 따르면 한타바이러스에 감염자는 우선 고열과 두통 등 독감 비슷한 증상을 보인다. 이후 상태가 심각해지면 심장과 폐 기능 저하가 나타날 수 있다. 치사율은 40%에 달하는 것으로 알려졌다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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