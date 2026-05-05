전쟁에 일상 무너진 이란, 탈출구로 떠오른 카페

테헤란 등지서 카페가 사교 중심지로 부상

갈 곳 없는 상황서 적은 비용으로 해방감

불안 나누며 일상 감각 되찾고 전쟁 견뎌

기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

남녀노소를 막론하고 사람들은 수도 곳곳에 있는 커피숍을 가득 메운다”고 전했다.

커피 한 잔으로 버티는 전쟁의 불안



통화 가치 폭락과 극심 인플레이션에 시달리며 저축해둔 돈을 쓰고 있는 실정이다.

기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

카페는 몇 시간만이라도 현실에서 벗어날 수 있는 탈출구를 제공하고 있다.

나심은

친구들을 만나기 위해 테헤란 중심부 카페에 적어도 일주일에 세 번은 간다고 했다. 부모와 함께 살고 있는 그는

카페에서 친구를 만나는 일이 독립심을 느끼게 해준다고 설명했다.

“압박에서 잠시 해방될 수 있는 장소”



이란 정부는 개전 이후 인터넷 접속을 제한해 왔다. 소셜미디어를 보며 시간을 보내던 이들에게는 그나마 있던 기분 전환 수단마저 사라진 셈이다.

극진히 환대하는 문화가 있는데 인플레이션이 60%에 육박하면서 집에 누군가를 초대하는 일도 부담스러워졌다.

테헤란 북부의 나무가 우거진 고급 주거지에 있다.

기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

친구들과 카페에 들른다고 했다. 그는

500년 커피하우스 전통, 전쟁 속 피난처로



‘카베흐카네’로 불린 커피하우스는 사우디아라비아 메카에서 돌아오는 순례자나 실크로드를 여행하던 상인에게 휴식처를 제공한 장소였다.

이스파한, 타브리즈, 시라즈 등 오랜 도시의 커피하우스는 주로 남성들이 모이는 지적·사회적 공간이기도 했다고 NYT는 해설했다. 종종 이야기꾼이 우화를 낭송했다. 청중을 즐겁게 하기 위해 공연을 곁들이기도 했다고 한다.

기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

“물가가 비싸서 가족 모임은 카페에서 차를 마시는 소규모 모임으로 제한되고 있다”고 전했다.