사상 첫 5·6위 챔프전…‘슈퍼팀’ KCC 먼저 웃었다

KCC 허웅(왼쪽)이 5일 고양 소노 아레나에서 열린 2025-2026 프로농구 챔피언결정전 1차전 고양 소노와의 경기에서 3점슛을 성공한 뒤 팬들을 바라보고 있다. 연합뉴스

1997년 프로농구 출범 이후 5·6위 팀이 챔프전에서 맞붙은 것도 이번이 처음이다.