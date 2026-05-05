올해 퓰리처상, 트럼프 권력 감시 보도들에 돌아가

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NYT 탐사보도·특종사진·논평 부문서 3관왕

AP연합뉴스

퓰리처상

2018년 트럼프 대선캠프와 러시아의 공모 의혹을 다룬 보도에 수상 결정을 내리고 이후 취소 요구를 받아들이지 않으면서 자신의 명예를 훼손했다는