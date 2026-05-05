일면식 없는 20대 흉기난동에… 여고생 숨지고 남학생 중상
광주에서 5일 새벽 여고생 1명이 20대 남성이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 또래 남학생은 여고생을 도우려고 다가갔다가 이 남성의 흉기 공격을 받아 크게 다쳤다. 범행 직후 도주한 남성은 11시간 만에 경찰에 체포됐다.
광주 광산경찰서는 살인 및 살인미수 혐의로 장모(24)씨를 긴급체포했다. 장씨는 이날 오전 0시11분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 보행로에서 고교 2학년 A양(17)을 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다. 또 B군(17)에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의도 받는다.
B군은 A양의 ‘살려달라’는 비명을 듣고 현장에 접근했다가 장씨가 휘두른 흉기에 다친 것으로 조사됐다. 장씨는 A양과 B군의 급소인 목 부위 등을 향해 흉기로 공격한 것으로 알려졌다. A양은 병원으로 이송됐으나 사망했다. B군은 병원 치료를 받았으며 다행히 생명에 지장이 없는 상태다.
장씨는 범행 직후 승용차와 택시 등을 이용해 현장을 벗어났다. 경찰은 주변 CCTV 분석 등을 통해 이동 경로를 추적했다. 이날 오전 11시24분쯤 광산구 월계동 장씨 집 인근에서 그를 검거했다.
장씨와 A양, B군은 서로 모르는 사이인 것으로 파악됐다. A양과 B군은 다니는 학교도 서로 다른 것으로 전해졌다. 장씨는 경찰 조사에서 “자살을 고민하다가 범행을 결심했다”면서 A양이 홀로 지나가는 것을 보고 범행을 마음먹었다는 취지로 진술했다. 경찰 관계자는 “피의자와 A양은 서로 전혀 모르는 사이로 파악됐다”고 말했다.
경찰은 사안의 중대성 등을 고려해 장씨를 구속해 수사한다는 방침이다. 또 장씨의 진술 신빙성을 가리고 범행 동기를 파악하기 위해 프로파일러를 투입할 예정이다. 장씨 휴대폰에 대한 포렌식 분석도 진행 중이다.
광주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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