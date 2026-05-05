일면식 없는 20대 흉기난동에… 여고생 숨지고 남학생 중상

5일 오전 광주 광산구 월계동 한 도로에서 살인 혐의 등을 받는 20대 피의자 장모씨를 경찰이 긴급 체포하고 있다. 연합뉴스

A양은 병원으로 이송됐으나 사망했다.

병원 치료를 받았으며 다행히 생명에 지장이 없는 상태다.

진술 신빙성을 가리고 범행 동기를 파악하기 위해 프로파일러를 투입할

예정이다. 장씨 휴대폰에 대한 포렌식 분석도 진행 중이다.