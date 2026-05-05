시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2026년 05월 05일)

입력:2026-05-05 17:31
공유하기
글자 크기 조정

5월 5일 화요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 전국이 맑은 날씨를 보이고 있습니다.

현재 기온은 서울 21도, 인천 19도, 수원 20도, 춘천 21도, 강릉 23도, 청주 22도, 대전 22도, 전주 22도, 광주 22도, 대구 23도, 부산 20도, 제주 19도 입니다.


내일 아침기온은 서울 10.0도, 인천 10.0도, 수원 10.0도, 춘천 6.0도, 강릉 14.0도, 청주 8.0도, 대전 9.0도, 전주 10.0도, 광주 8.0도, 대구 9.0도, 부산 11.0도, 제주 12.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자


※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“자살 고민하다 범행”… 광주서 여고생, 흉기에 숨져
결혼정보업체에 ‘결혼 성공’ 안 알린 회원…법원 “사례금 3배 위약금”
[속보] 청와대, ‘호르무즈 작전 동참’ 트럼프 제안 검토
“이 사랑은 진짜” 챗GPT와 결혼한 41세 여성… ‘AI 연애’ 확산[이세계도쿄]
블랙핑크·에스파 그리고 헌트릭스…‘멧 갈라’ 빛낸 K팝 스타들
‘라면국물’로 붉게 물든 관악산 정상…과천시 긴급 정화 나서
“소풍가게 해주세요” 어린이에 李대통령 ‘영상 답장’
어린이날 앞두고 2살 아이 ‘묻지마 폭행’ 60대 입건
국민일보 신문구독