경기도교육청, 미래형 직업교육 모델학교·선도지구 운영
경기도교육청이 인공지능 융합 시대에 대응하기 위해 미래형 직업교육 모델학교와 선도지구를 본격 운영하며 직업교육 체계 전환에 나선다.
경기도교육청은 도내 직업계고의 정책 성과를 기반으로 ‘2026 경기 미래형 직업교육 모델학교’와 ‘선도지구’를 선정하고, 이를 경기 전역으로 확산해 직업계고 경쟁력을 강화할 계획이라고 5일 밝혔다.
이번 모델학교는 블렌디드(Blended), 인공지능(AI) 융합(AI+X), 공유직업계고(Shared), 지속가능(ESG) 융합, 지역 연계 상생, 하이테크 등 6개 유형으로 운영된다. 각 유형은 교육 방식과 산업 변화에 맞춘 맞춤형 직업교육 모델로 구성된다.
블렌디드 특성화고로 선정된 수원 삼일고는 지역 학생 대상 과정형 평가와 일반고 학생의 전문교과 이수를 지원한다.
AI 융합 특성화고인 수원 한봄고, 안산 경일고, 안양 근명고, 성남 분당아람고, 의정부 경민비즈니스고는 교육과정에 인공지능 기술을 적용해 미래형 실무 인재 양성에 나선다.
공유직업계고로 지정된 안양공업고, 성남테크노과학고, 분당경영고는 시설을 개방해 학생뿐 아니라 지역 주민과 재취업 희망자 등을 대상으로 평생 직업교육을 운영한다.
ESG 융합 특성화고인 군포e비즈니스고, 수원농생명과학고, 시흥 한국조리과학고는 교육과정 전반에 지속가능 가치 교육을 반영한다.
지역 연계 상생형 특성화고는 수원 삼일공고, 의정부 경민IT고, 동두천 한국문화영상고, 파주 세경고, 하남경영고, 김포과학기술고 등 다수가 재지정됐으며, 안양문화고, 수원 매향여자정보고, 수원공업고 등은 신규 지정됐다. 하이테크 특성화고로는 의정부 한국모빌리티고와 광명 경기항공고가 재지정됐다.
또한 수원, 광명, 용인, 파주, 고양 등 5개 지역은 직업교육 선도지구로 선정돼 교육지원청을 중심으로 지자체, 대학, 기업 등과 협력해 지역 정주형 직업교육 생태계를 구축하게 된다.
도교육청 관계자는 “이번 사업을 통해 직업계고 구조를 근본적으로 개선하고 지역 산업과 연계된 교육 기반을 강화해 학생들의 진로 설계 역량을 강화할 계획”이라고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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