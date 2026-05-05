2차 종합특검, 한동훈 전 국민의힘 대표 출국금지

한동훈 무소속 부산 북갑 국회의원 보궐선거 예비후보가 4일 부산 북구선거관리위원회에 예비후보 등록을 마친 후 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

자신의 출국금지 사실을 공개했다. 출국금지가 이뤄진 날짜는 지난달 13일로, 대상 기간은 오는 12일까지다.