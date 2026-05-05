2차 종합특검, 한동훈 전 국민의힘 대표 출국금지
한동훈 전 국민의힘 대표가 2차 종합특검에 의해 출국금지됐다.
특검은 5일 언론 공지에서 “한 전 대표에 대해 출국금지를 한 사실이 있다”고 밝혔다. 사유로는 한 전 대표가 윤석열정부 대통령실의 수원지검 수사 개입 의혹과 관련해 고발됐다는 점을 들었다.
한 전 대표는 앞서 윤 전 대통령과 이원석 전 검찰총장, 당시 수사 검사 등과 함께 시민단체로부터 직권남용 및 모해위증 교사 혐의로 고발당했다. 대통령실과 검찰 등이 쌍방울 대북송금 사건 수사를 조작했다는 취지다.
한 전 대표는 이날 페이스북을 통해 자신의 출국금지 사실을 공개했다. 출국금지가 이뤄진 날짜는 지난달 13일로, 대상 기간은 오는 12일까지다.
한 전 대표는 지난해 3대 특검도 자신에 대해 출국금지 조치를 한 뒤 제대로 조사하지 못했다며 ‘정치수사’라고 비판했다. 그는 “민주당이 이재명 공소취소를 위한 국정조사에 저를 증인으로 부르라고 해도 못 부르더니 민주당과 정치 특검이 쇼만 거듭하고 있다”며 “이번에도 똑같이 ‘할 테면 해보라’ 말씀드린다. 단, 선거개입은 안 된다”고 강조했다.
하 전 대표는 오는 6월 치러지는 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 무소속으로 출마했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사