“가족과 함께하는 포켓몬 런”…SKT의 ‘경험 마케팅’ 승부수

할인 경쟁 대신 '한정판 경험’ 집중

‘T다이렉트샵’ 티켓 30분 만에 매진

5일 서울시 뚝섬한강공원에서 열린 ‘포켓몬 런 2026 in Seoul’ 행사 참가자들이 SK텔레콤과 삼성전자 공동부스에서 다양한 이벤트를 즐기고 있다. SK텔레콤 제공

SK텔레콤의 ‘갤럭시 S26 사전예약 이벤트’ 당첨자 김민지·강범구씨 가족이 5일 ‘포켓몬 런 2026 in Seoul’ 행사장을 찾은 모습. SK텔레콤 제공

김인성 SK텔레콤 세일즈앤마케팅 혁신팀 팀장. SK텔레콤 제공

SK텔레콤은 같은 맥락에서 갤럭시S26 사전예약 이벤트의 다른 경품 또한 춘천마라톤과 서울재즈페스티벌 티켓, 흑백요리사 셰프 레스토랑 식사권 등 ‘경험’에 초점을 맞춰 구성했다.