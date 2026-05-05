“가족과 함께하는 포켓몬 런”…SKT의 ‘경험 마케팅’ 승부수
할인 경쟁 대신 '한정판 경험’ 집중
‘T다이렉트샵’ 티켓 30분 만에 매진
어린이날을 맞은 5일, 서울 광진구 뚝섬한강공원 일대에 포켓몬스터 ‘잉어킹’ 캐릭터 모자를 쓴 사람들이 삼삼오오 모여들었다. 현장에는 부모님 손을 잡고 달리기를 준비하는 어린이부터 ‘최애’ 포켓몬 인형을 가방에 단 외국인 관광객, 포켓몬 캐릭터로 분장한 참가자들이 어우러져 축제 분위기를 자아냈다.
이날 열린 ‘포켓몬 런 2026 in Seoul’은 포켓몬코리아가 주관하고, SK텔레콤이 메인 스폰서로 참여한 행사다. SK텔레콤 공식 온라인몰 ‘T다이렉트샵’에서 이뤄진 티켓 예매는 판매 시작 30분만에 5000장이 모두 매진되는 등 호응이 뜨거웠다.
이번 행사는 전세계에서 가장 인기 있는 지식재산권(IP) 중 하나인 포켓몬스터를 활용해 폭넓은 세대를 공략하는 데 성공했다. 순위와 기록을 따로 측정하지 않는 ‘비경쟁 대회’로 가족 단위 참가자의 부담도 대폭 낮췄다. 실제 이번 티켓 구매자 중에서도 2040 연령대의 비중이 가장 높았던 것으로 집계됐다.
현장에는 SK텔레콤이 지난 3월 진행한 ‘갤럭시 S26 사전예약 이벤트’ 당첨자도 합류했다. 사전예약 신청 고객 중 추첨을 통해 선정된 50명에게는 1인당 2매의 포켓몬 런 티켓이 제공됐다. 당첨자 심혜림(41)씨는 “당첨 문자를 받고 너무 기뻐서 가족들에게 전화를 돌렸다“며 “아이들이 특히나 좋아했다”고 소감을 밝혔다. 부부가 동시에 당첨된 김민지(42)씨와 강범구(45)씨도 두 아이와 함께 행사장을 찾았다. 강씨는 “아이들과 함께 뛰기 위해 마라톤 행사도 많이 신청하는데, 당첨이 되어서 기쁘다”고 말했다. ·
SK텔레콤이 포켓몬 런과 같은 ‘특별한 경험’에 집중하는 이유는 포화 상태인 이동통신 시장에서 더 이상 단말기의 성능이나 할인과 같은 단순한 혜택만으로는 경쟁이 쉽지 않다고 판단했기 때문이다. 행사 기획을 담당한 김인성 SK텔레콤 세일즈앤마케팅 혁신팀 팀장은 “고객이 느낄 수 있는 경험, 특히 아무데서나 쉽게 느낄 수 없는 ‘한정판 경험’이 중요한 시대가 됐다”고 강조했다.
실제 국내 이동통신 시장은 이미 단말기 100% 보급률을 넘어 성숙 단계에 진입한 지 오래다. 업계에서도 ‘가입자 늘리기’에 초점을 맞춘 성장 모델은 사실상 종료됐고, 가입자당 평균 매출이나 기존 고객 유지 등에 집중해야 한다는 분석이 나온다. 김 팀장도 “다양한 설문조사를 통해 통신사들 간 유사한 고객 혜택 경쟁이 고객 입장에서는 체감이 잘 되지 않는다는 것을 인지했다”고 설명했다. SK텔레콤은 같은 맥락에서 갤럭시S26 사전예약 이벤트의 다른 경품 또한 춘천마라톤과 서울재즈페스티벌 티켓, 흑백요리사 셰프 레스토랑 식사권 등 ‘경험’에 초점을 맞춰 구성했다.
SK텔레콤은 올해 포켓몬 런을 시작으로 체험형 마케팅을 꾸준히 확대해나간다는 계획이다. 김 팀장은 “새로운 단말기가 출시될 때나, 장기 고객들을 대상으로 한 혜택 등 한두 달 간격으로 행사가 계속 이어질 것”이라며 “내년 정도에는 고객 ‘락인 효과’ 등 구체적인 수치로 증명할 수 있을 것이라고 생각한다”고 말했다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
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