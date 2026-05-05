로블록스, 1분기 호실적에도 연간 전망치 하향… “어린이 보호 등 강화된 조치 여파”
메타버스 게임 플랫폼 로블록스가 올 1분기 견조한 성장세를 보였음에도 불구하고 새로운 어린이 안전 보호 조치 도입의 여파로 올해 연간 실적 전망치를 하향 조정했다.
4일 해외 게임 전문 매체 ‘게임스인더스트리’ 보도에 따르면 로블록스는 올 1분기 14억 달러(약 2조 650억원)의 매출을 기록하며 전년 동기 대비 39% 증가한 수치를 나타냈다.
결제액 또한 43% 늘어난 17억 달러를 달성하며 시장의 예상을 뛰어넘는 성과를 거뒀다. 사용자 지표 역시 크게 상승해 일일 활성 사용자 수는 35% 증가한 1억 3200만명을 기록했고, 월간 고유 결제자 수는 52% 급증한 3100만명으로 집계됐다.
총 이용 시간 역시 310억 시간에 달하는 등 전반적인 플랫폼 참여도가 크게 높아졌다.
하지만 이 같은 호실적에도 불구하고 로블록스는 연간 전체 매출 성장률 전망치를 기존 수치보다 낮춘 20%에서 25% 사이로 조정했다. 연간 결제액 성장률 역시 8%에서 12% 수준에 머물 것으로 내다봤다.
플랫폼 내 미성년자 보호를 위해 최근 도입한 강력한 연령 인증 및 안전 조치 시스템이 사용자들의 소통과 참여에 단기적인 영향을 미친 결과다. 로블록스는 지난 1월부터 채팅 기능을 사용하려는 모든 이용자를 대상으로 의무적인 연령 확인을 전 세계로 확대 적용한 바 있다.
회사 측은 “이러한 아동 안전 보호 조치 강화가 장기적인 플랫폼 신뢰도 구축에 필수적”이라는 입장을 밝혔다. 실제 네바다주 당국과의 1200만 달러 규모 합의에 따라 엄격한 안전 기준을 미국 전역에 적용하기로 하면서 단기적인 지표 하락이 불기파하다는 분석이 나온다.
다만 로블록스는 18세 이상 성인 이용자층의 플랫폼 유입과 결제 비중이 빠르게 늘고 있다는 점을 긍정적으로 평가하며 올해 3분기부터는 사용자 지표가 다시 안정화되고 성장 궤도에 오를 것으로 전망했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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