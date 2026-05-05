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[속보] 靑 “호르무즈 선박 사고원인 분석에 수일 걸려”

입력:2026-05-05 15:53
수정:2026-05-05 16:08
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강유정 청와대 수석대변인이 지난달 13일 청와대 춘추관에서 한-폴란드 정상회담 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

호르무즈 해협에 정박해 있던 국내 해운사 운용 선박에서 발생한 화재의 실제 원인을 분석하는 데 수일이 걸릴 것이라는 정부 설명이 나왔다.

강훈식 대통령비서실장은 5일 오후 호르무즈 해상 선박 화재 관련 회의를 주재하고 현재 상황 및 대처 방안을 논의했다. 청와대 위기관리센터장과 해양수산비서관, 외교정책비서관, 국정상황실장 등 주요 참모가 참석했다.

청와대는 회의 이후 강유정 수석대변인 명의로 낸 서면 브리핑을 통해 사고 선박이 예인선을 통해 인근 항만으로 옮겨져 접안하는 대로 안전 검사가 시행될 것이라고 밝혔다. 또 선사 자체 조사와 별개로 객관적 원인 규명을 위해 중앙해양안전심판원 조사관과 소방청 전문가를 현지에 보낼 예정이라고도 발표했다.


강 수석대변인은 “예인선의 투입과 접안, 국내 조사 인력 파견 및 분석 기간 등을 고려할 때 원인 분석에는 수일이 걸릴 것으로 예상된다”며 “정부는 신속하면서도 정확하게 사고 원인을 파악해 국민께 투명하게 보고드리겠다”고 약속했다.

청와대는 해양수산부·청해부대가 해당 선박과 원활하게 소통 중이며 선박 및 선원의 안전 상황도 실시간으로 파악하고 있다고 설명했다. 나아가 중동 전쟁이 시작된 뒤 호르무즈 해협 안쪽에 묶여 있는 한국 선박 26척과 일 단위 연락을 이어 오고 있으며, 미국 이란 및 중동 인접국 등 관련 국가와 외교적 소통 체계도 긴밀하게 유지하고 있다고 강조했다.

강 수석대변인은 “정부는 우리 국민과 선박의 안전을 최우선으로 두고, 필요한 모든 조치를 신속하고 철저하게 추진해 나가겠다”고 했다.


송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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