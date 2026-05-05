[속보] 청와대, ‘호르무즈 작전 동참’ 트럼프 제안 검토
청와대가 중동 전쟁으로 호르무즈 해협에 묶인 상선을 빼내는 ‘해방 작전’(프로젝트 프리덤·Project Freedom)에 동참하라는 미국 측 제안을 검토하고 있다고 밝혔다.
청와대는 5일 언론 공지를 통해 “정부는 국제 해상교통로의 안전과 항행의 자유가 모든 국가의 공동 이익에 부합하고 국제법상 보호돼야 할 원칙이라는 입장 아래 글로벌 해상 물류망의 조속한 안정, 회복, 정상화를 위해 여러 국제적 노력에 적극 참여해오고 있다”고 밝혔다.
청와대는 이어 “이런 맥락에서 (도널드) 트럼프 대통령의 관련 언급도 주목하고 있으며, 미측이 제안한 호르무즈 해협 관련 제안에 대해서도 상기 원칙, 한반도 대비태세, 국내법 절차 등을 감안해 검토 중”이라고 설명했다. 그러면서 “프리덤 프로젝트와 관련해서도 한미 간에는 호르무즈 해협을 포함한 주요 해상교통로의 안정적 이용 문제에 대해 지속적으로 긴밀한 소통을 유지하고 있다”고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 앞서 이란이 관계없는 국가의 선박을 향해 사격을 가했다면서 한국을 콕 집어 프로젝트 프리덤 참여를 언급했다. 그는 전날(현지시간) 자신의 SNS 트루스소셜에 올린 글에서 “어쩌면 한국이 와서 작전에 동참할 시점이 됐는지도 모른다”고 했다.
같은 날 호르무즈 해협에 정박해 있던 한국 해운사 HMM의 벌크 화물선에서는 폭발과 함께 화재가 발생했다. 한국인 6명을 비롯해 24명이 승선한 가운데 인명피해는 발생하지 않았다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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