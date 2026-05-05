홍명보호 마지막 스파링 상대는 엘살바도르

홍명보 한국 축구 대표팀 감독이 지난 3월 코트디부아르전을 앞두고 팀 훈련을 지켜보고 있다. 연합뉴스

이번 평가전은 고지대 적응에 초점이 맞춰졌다.

아메리카 퍼스트 필드는

해발 1356m 고지대에 있다. 조별리그 1, 2차전을 치를 멕시코 과달라하라(1571m)와 유사한 환경이다. 멕시코에 입성하기 전