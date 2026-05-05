홍명보호 마지막 스파링 상대는 엘살바도르
2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵을 앞둔 홍명보호가 엘살바도르와 마지막 모의고사를 치른다.
엘살바도르축구협회는 5일(한국시간) 소셜미디어를 통해 엘살바도르 대표팀이 6월 A매치 기간 한국과 평가전을 갖는다고 발표했다. 협회는 “현지시간 다음 달 3일 오후 5시 미국 유타주 샌디의 아메리카 퍼스트 필드에서 경기를 치른다”고 밝혔다. 다만 구체적인 일정과 장소는 아직 조율 중인 것으로 알려졌다.
엘살바도르는 FIFA 랭킹 100위로 한국(25위)과는 차이가 크다. 이번 월드컵 본선 진출에도 실패했다. 북중미카리브 최종 예선에서 A조 4위에 머물며 고배를 마셨다. 다만 오는 9월 개막하는 북중미축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그에 대비해 한국과의 평가전을 수락했다. 한국과는 2023년 6월 대전에서 열린 평가전에서 한 차례 맞붙어 1대 1로 비긴 바 있다.
이번 평가전은 고지대 적응에 초점이 맞춰졌다. 미국 메이저리그사커(MLS) 레알 솔트레이크시티의 홈구장인 아메리카 퍼스트 필드는 해발 1356m 고지대에 있다. 조별리그 1, 2차전을 치를 멕시코 과달라하라(1571m)와 유사한 환경이다. 멕시코에 입성하기 전 고지대에서 마지막 실전 모의고사를 치르며 적응력을 끌어올린다는 계획이다.
홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 오는 16일 최종 엔트리를 발표한 후 이틀 뒤 미국 사전캠프로 떠난다. 사전캠프지로는 과달라하라와 유사한 고도(1460m)와 기후, 시차로 유타주 솔트레이크시티가 낙점됐다. 대표팀은 3주간의 사전캠프 동안 두 차례 평가전을 치를 예정이다. 이후 조별리그 첫 경기 6일 전인 다음 달 5일 과달라하라 베이스캠프로 향한다.
대표팀은 이번 월드컵 출정식을 하지 않기로 했다. 출정식을 하지 않는 건 1986 멕시코월드컵 이후 40년 만이다. 대표팀 대부분이 해외파인 만큼 국내에서 출정식 경기를 치른 뒤 사전캠프로 이동하는 건 무리라는 판단에서다. A조에 속한 한국은 가장 일찍 조별리그 일정을 시작한다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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