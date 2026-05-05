의정부경전철 회룡역, 공연·체험 어우러진 힐링공간 변신
‘퇴근길, 문화정거장 힐링컬쳐스테이지 H’ 운영
경기 의정부시가 의정부경전철 회룡역을 퇴근길 시민을 위한 문화공간으로 탈바꿈시킨다.
의정부시는 5월 6일부터 7월 1일까지 매주 수요일 오후 6시 의정부경전철 회룡역 2층 대합실에서 시민참여형 문화프로젝트 ‘퇴근길, 문화정거장 힐링컬쳐스테이지 H’를 운영한다고 5일 밝혔다.
이번 행사는 경전철 역사 내 유휴공간을 활용해 공연과 체험이 어우러진 문화공간으로 조성하고, 퇴근길 시민들에게 일상 속 문화예술 향유 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 이동 중심 공간이었던 역사를 잠시 머물며 휴식과 활력을 얻는 ‘문화정거장’으로 전환한다는 취지다.
프로그램은 5월 6일 ‘사랑을 담은 카네이션’ 행사를 시작으로 마술 공연, 풍선아트, 통기타 공연, 꽃차 나눔, 오카리나 연주, 책갈피 만들기, 라인건강댄스 등 다양한 공연과 체험으로 구성돼 매주 색다른 즐길거리를 제공할 예정이다.
‘힐링컬쳐스테이지 H’는 회룡(Hoeryong), 치유(Healing), 희망(Hope), 사람(Human)의 의미를 담고 있으며, 시민이 주도하고 참여하는 문화 플랫폼으로 운영된다.
특히 이번 행사는 별도의 예산 투입 없이 시민과 지역 예술인이 협력해 추진하는 시민 주도형 프로젝트로, 자발적 참여를 기반으로 한 지역 문화 거버넌스를 구축했다.
시는 이번 프로그램을 통해 시민 참여형 문화 활동을 확대하고 ‘문화도시 의정부’ 조성에 속도를 낼 계획이다.
행사를 주도한 시민공감 관계자는 “회룡역이 단순한 이동 공간을 넘어 시민들이 머물며 위로와 활력을 얻는 장소가 되길 바란다”며 “퇴근길 시민들이 일상 속에서 휴식을 느낄 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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