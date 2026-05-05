구리 토평2지구 개발 본격화…민·관·공 협의체 운영
개발 과정 갈등 예방 및 주민 의견 반영
경기 구리시가 토평2 공공주택지구 개발 과정의 갈등 예방과 주민 의견 반영을 위해 민·관·공 협의체를 본격 운영한다.
구리시는 5월부터 ‘구리토평2 공공주택지구’ 조성 사업의 원활한 추진과 상생 발전을 위해 국토교통부, 경기도, 구리시, 한국토지주택공사(LH), 주민대표가 참여하는 협의체를 구성하고 분기별 정기 회의를 개최할 계획이라고 5일 밝혔다.
협의체는 지구 계획 수립 과정에서 주민 의견을 수렴하고, 정당한 보상 대책과 기반시설 확충 방안 등 주요 현안을 논의하는 공식 소통 창구로 운영된다.
이를 통해 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 갈등을 사전에 예방하고, 주민과 함께하는 실질적인 개발계획을 마련한다는 방침이다.
이번 협의체 구성은 그동안 시와 주민들이 관계 기관에 지속적으로 건의해 온 민·관·공 소통 체계 필요성이 반영된 결과로, 향후 사업의 투명성과 수용성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
특히 시는 토지주와 원주민의 의견을 적극 반영하는 데 중점을 둘 계획이다. 토지 보상 과정에서 주민 의견을 세심히 검토하고, 원주민의 지역 내 재정착을 위한 실효성 있는 이주 대책 마련에도 가교 역할을 수행할 예정이다.
시 관계자는 “협의체는 사업의 투명성을 높이고 주민 의견을 반영하는 핵심 창구가 될 것”이라며 “정당한 보상과 이주자택지 위치 선정 등 주민 요구사항을 면밀히 살피겠다”고 밝혔다.
한편, 구리토평2 공공주택지구는 교문동, 수택동, 아천동, 토평동 일원 약 275만㎡ 규모로 조성되는 한강변 대규모 개발사업이다. 2025년 지구 지정을 완료했으며, 2026년 지구 계획 승인 신청, 2027년 승인, 2029년 착공을 목표로 추진되고 있다.
구리=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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