결혼정보업체에 ‘결혼 성공’ 안 알린 회원…법원 “사례금 3배 위약금”
법원, 사례금·위약금 지급 명령
“탈퇴했어도 계약 해지는 아냐”
결혼정보업체의 주선으로 결혼에 성공했으나 이 사실을 업체에 알리지 않은 회원에게 법원이 성혼사례금과 위약금 총 4700여 만원을 지급하라는 판결을 내렸다.
5일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사83단독 방창현 부장판사는 결혼정보업체 A사가 회원 최모씨를 상대로 제기한 약정금 청구 소송에서 “4752만원과 지연손해금을 지급하라”며 원고 승소 판결을 내렸다. 재판부는 최씨가 성혼사례금 1188만원과 그 3배에 달하는 위약금 3564만원을 모두 지급해야 한다고 판단했다.
최씨는 2022년 9월 결혼정보업체 A사에 가입비 528만원을 내고 이성을 5회 소개받는 조건의 계약을 체결했다. 계약서에는 결혼 날짜가 확정되거나 상견례 날짜가 정해지면 2주 이내에 사례금을 지급해야 한다는 내용이 담겼다. 이를 어길 시 성혼사례금 3배에 해당하는 위약금을 지급해야 한다는 내용도 포함됐다.
최씨는 2023년 1월 A사 제휴업체의 회원을 소개받았고, 그해 6월 이 회원과 결혼했다. 그러나 최씨는 계약 내용과 달리 결혼 사실을 알리지 않고 성혼사례금도 지급하지 않았다. A사는 최씨를 상대로 민사소송을 제기했다.
최씨는 결혼 한 달여 전 A사를 탈퇴했기 때문에 사례금을 지급할 수 없었다고 주장했다.
그러나 재판부는 A사의 손을 들어줬다. 재판부는 “최씨의 탈퇴 사실은 인정되나 A사와의 계약까지 해지됐다고 보기 어렵다”며 “계약 기간 이후에 성혼되는 경우에도 성혼사례금을 지급하기로 약정했던 점 등을 보면 성혼사례금 지급을 면할 수 없다”고 판시했다.
재판부는 계약에 따라 최씨가 위약금도 지급해야 한다고 봤다. 재판부는 “결혼정보업체로서는 회원이 알려주지 않는 이상 성혼 사실을 알기 어려운 점 등을 고려하면 성혼 사실 통지와 성혼사례금 지급을 심리적으로 강제하기 위해 위약금 약정을 한 것으로 판단된다”며 위약금을 지급하는 것이 타당하다고 설명했다.
최씨는 1심 판결에 불복해 항소했다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
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