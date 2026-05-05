中폭죽공장 폭발로 최소 26명 사망… 회사 책임자 구금

61명 부상… 행방불명자 등 구조 중

원인 아직 몰라… 시진핑 “엄중 책임”

5일 폭발 사고가 발생한 중국 후난성 류양의 한 폭죽 제조 공장 일대에서 소방대원들이 화재를 진압하고 있다. 로이터연합뉴스

중국 폭죽 공장에서 폭발 사고가 발생해 최소 26명이 숨지고 61명이 다친 것으로 전해졌다. 경찰은 회사 책임자를 구금했다.

9시 무렵 1차 집계 때 확인된

당국은 이 일대를 위험 구역으로 설정하고 주민을 대피시켰다.

현장에는 구

.

구조 작업 진행 상황을 설명하는 이날 당국 기자회견에서

기록으로 확인되는 최초의 폭죽이 등장한 지역이다. 기네스 세계기록에 따르면

당나라 시기인 서기 618~907년 무렵 류양 인근에 살았던 승려 리톈으로부터 중국식 폭죽이 시작됐다고 AP통신은 설명했다.

리톈은 속이 빈 대나무 줄기 안에 화약을 넣으면 큰 폭발음이 난다는 사실을 발견했다. 그는

폭죽을 서로 묶어 악귀를 쫓기 위한 새해 폭죽을 만들었다.