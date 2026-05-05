中폭죽공장 폭발로 최소 26명 사망… 회사 책임자 구금
61명 부상… 행방불명자 등 구조 중
원인 아직 몰라… 시진핑 “엄중 책임”
중국 폭죽 공장에서 폭발 사고가 발생해 최소 26명이 숨지고 61명이 다친 것으로 전해졌다. 경찰은 회사 책임자를 구금했다.
중국 관영 신화통신은 지난 4일 오후 4시43분쯤 후난성 창사시 류양의 한 폭죽 공장에서 폭발 사고가 발생했다고 5일 전했다.
이날 오후 1시41분 보도 기준 26명이 숨지고 61명이 다친 것으로 집계됐다. 이날 오전 9시 기준 사망자 21명에서 5명이 늘었다. 전날 밤 9시 무렵 1차 집계 때 확인된 사망자는 3명, 부상자는 25명이었다.
중국중앙TV(CCTV)가 이날 공개한 항공 촬영 영상에는 시설물이 무너졌거나 파손된 모습이 담겼다. 현장 일부 지역에서 여전히 흰 연기가 피어올랐다.
폭발 현장 인근에는 흑색화약 창고 2곳이 있다. 당국은 이 일대를 위험 구역으로 설정하고 주민을 대피시켰다.
현장에는 구조대 5개팀 482명이 투입됐다. 수색·구조 작업을 돕기 위해 로봇 3대도 동원됐다.
시진핑 중국 국가주석은 아직 행방이 확인되지 않은 사람들을 찾고 부상자들을 구조하기 위해 “총력을 다하라”고 지시했다. 또 신속히 원인을 조사하고 엄중한 책임을 묻도록 했다고 신화통신은 전했다.
당국은 폭발 원인을 조사 중이다. 경찰은 회사 책임자를 구금했다.
구조 작업 진행 상황을 설명하는 이날 당국 기자회견에서 참석자들은 모두 자리에서 일어나 희생자들을 위해 묵념했다.
관영매체 차이나데일리는 사고 공장이 창사시가 관할하는 현급 도시 류양에 있는 화성폭죽제조·연출유한공사가 운영하던 곳이라고 보도했다. 류양은 중국 내 대표 폭죽 생산 중심지다.
류양은 기록으로 확인되는 최초의 폭죽이 등장한 지역이다. 기네스 세계기록에 따르면 당나라 시기인 서기 618~907년 무렵 류양 인근에 살았던 승려 리톈으로부터 중국식 폭죽이 시작됐다고 AP통신은 설명했다.
리톈은 속이 빈 대나무 줄기 안에 화약을 넣으면 큰 폭발음이 난다는 사실을 발견했다. 그는 폭죽을 서로 묶어 악귀를 쫓기 위한 새해 폭죽을 만들었다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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