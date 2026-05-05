훈련시키다 물리자 푸들 턱 14분 누른 애견유치원장 ‘벌금형’
애견유치원에서 훈련하던 개가 자신의 손을 물자 개의 턱을 붙잡고 짓누른 원장에게 벌금형이 확정됐다.
5일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 천대엽 대법관)는 동물보호법 위반 및 재물손괴 혐의로 재판에 넘겨진 경남 거제의 애견유치원 원장 이모(30)씨에게 벌금 300만원을 선고한 원심 판결을 최근 확정했다.
이씨는 2024년 7월 애견유치원에서 고객인 견주 A씨 소유의 10세 푸들을 학대해 치아 탈구 상해를 입힌 혐의로 기소됐다.
이씨는 개인기 훈련을 진행하던 중 개가 자신의 손을 물자, 개의 턱을 붙잡고 다리 사이에 끼워 약 14분간 짓누른 것으로 조사됐다.
이씨는 개가 사람을 무는 행위를 막기 위한 ‘서열잡기 훈련’을 한 것이며, 치아 탈구 역시 고령으로 치아 상태가 좋지 않은 개가 자신의 손을 물어 이를 빼는 과정에서 발생한 것이라고 주장했다.
하지만 1심은 이씨의 주장을 받아들이지 않았다. 1심은 이씨의 행위를 단순한 훈육으로 보기 어렵고, 학대 행위와 치아 탈구 사이에 상당인과관계가 인정된다며 벌금 300만원을 선고했다.
재판부는 피해 동물이 체중 약 3.5㎏의 작은 체구로, 사람으로 치면 만 60세에 해당하는 고령인 점 등을 고려했다.
또 이씨가 사전에 견주로부터 개의 특성을 전달받아 알고 있었던 점 등을 고려할 때 해당 행위는 훈육이 아니라 학대로 볼 수밖에 없다고 판단했다.
이씨는 판결에 불복했으나 2심에 이어 대법원도 원심 판단에 잘못이 없다고 보고 상고를 기각했다.
대법원은 “피고인은 견주가 요청하지도 않은 개인기 훈련을 했고, 치아에 문제가 생겼음을 인지한 이후에도 고통을 최소화할 다른 통제 방식을 모색할 수 있었음에도 압박 행위를 지속하는 등 그 방법과 정도가 사회 통념상 인정될 수 있는 정당한 수준을 벗어났다”고 밝혔다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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