이 대통령 “어린이, 존엄과 인격 지닌 한 사람으로 존중”
이재명 대통령이 5일 어린이날을 맞아 낸 메시지에서 “어린이를 단지 보호의 대상이나 귀여운 존재로만 여기지 않고, 존엄과 인격을 지닌 한 사람으로 존중하겠다”고 했다.
이 대통령은 이날 페이스북 글에서 “우리가 아이들을 어떻게 바라보고 어떻게 대하느냐에 따라 참 많은 것이 달라지리라 생각한다”며 이처럼 밝혔다.
이 대통령은 “한때 우리는 모두 누군가의 보살핌 속에 세상을 배워가던 어린이였다”며 “세상의 모든 것이 낯설지만 그래서 더 새롭고 신기했다. 무엇이든 될 수 있고, 무엇이든 할 수 있다고 믿으며, 한계보다 가능성을 먼저 바라보던 날들”이라고 돌이켰다.
그러면서 “어린이는 어른에 비해 조금 더 시간이 필요할 뿐 결코 부족하거나 미숙한 존재가 아니다”라며 “저마다의 속도로 배우고 성장하며 자신만의 방식으로 세상을 이해해 나가는 온전한 한 사람”이라고 강조했다.
이 대통령은 “어린이의 품위를 지켜주는 품위 있는 어른이 되기 위해 끊임없이 노력하겠다”며 “오늘 하루에 그치지 않고, 1년 365일 매일이 어린이날처럼 느껴질 수 있는 사회를 만들기 위해 더욱 최선을 다하겠다”고 약속했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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