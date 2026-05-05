블랙핑크·에스파 그리고 헌트릭스…‘멧 갈라’ 빛낸 K팝 스타들
걸그룹 블랙핑크, 에스파 등 K팝 스타들이 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 세계 최대 패션 자선 행사 ‘멧 갈라’를 빛냈다.
유명 인사들이 매년 주제에 맞춘 화려한 의상을 차려입고 참석하는 ‘멧 갈라’는 1948년부터 시작돼 5월 첫째 주 월요일에 열린다. 매년 수백억원이 모금되는 것으로 알려졌다. 올해는 ‘패션은 예술’이라는 주제 아래 그 자체로 하나의 작품이 되는 의상을 주문했다. 마돈나, 비욘세, 리한나, 샘 스미스 등 세계적인 스타들이 저마다 개성 넘치는 패션을 선보였다.
한국 스타들도 대거 참석해 그 위상을 실감케 했다. 블랙핑크 멤버 제니와 지수는 각각 인어공주를 연상케 하는 하늘색, 분홍색 드레스를 선택했다. 로제는 허리 부분에 포인트 장식이 달린 검은색 드레스를 입었고, 리사는 모형 팔이 베일을 들고 있는 형태의 특이한 흰색 의상으로 시선을 모았다.
에스파 멤버 카리나는 흰색 드레스 위에 한복에서 영감을 받은 검정 케이프를 걸쳤고, 닝닝은 기하학적인 형태의 블랙 의상을 소화했다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 걸그룹 헌트릭스의 보컬을 맡은 이재와 오드리 누나, 진우 역의 목소리 연기를 한 배우 안효섭도 참석했다. 이재는 가체를 올린 헤어스타일로 한국적 미를 더했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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