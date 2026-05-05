국힘 부산 북갑에 박민식 “한동훈과 단일화 없다”
국민의힘 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보로 박민식 전 국가보훈부 장관이 선출됐다.
당 공천관리위원회는 전날까지 이틀간 당원 투표(50%)와 일반 국민 여론조사(50%)를 실시한 결과 박 전 장관이 이영풍 전 KBS 기자를 꺾고 최종 후보로 결정됐다고 5일 밝혔다.
박 후보는 외교관, 검사, 재선 의원 출신으로 지난 정부에서 초대 국가보훈부 장관을 지냈다.
북갑 보선 더불어민주당 후보는 하정우 전 청와대 AI미래기획수석이다. 국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표도 출사표를 던졌다.
박 후보는 이날 중앙당사에서 기자 간담회를 열고 야권 단일화 가능성에 대해 “제로(0)”라고 선을 그었다.
그는 “북구가 보수 부활의 출발점이라는 대의명분에도 그런 정치공학적 셈법은 맞지 않는다”며 “양자든 삼자 구도든 필승을 확신한다”고 말했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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