국힘 부산 북갑에 박민식 “한동훈과 단일화 없다”

박민식 전 국가보훈부 장관. 장관이던 2023년 9월 6일 국회에서 열린 정무위원회에서 의원 질의에 답하는 모습. 연합뉴스

국민의힘 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보로 박민식 전 국가보훈부 장관이 선출됐다.

박 후보는 이날 중앙당사에서 기자 간담회를 열고

제로(0)”라고 선을 그었다.

그는

“북구가 보수 부활의 출발점이라는 대의명분에도 그런 정치공학적 셈법은 맞지 않는다”며 “양자든 삼자 구도든 필승을 확신한다”고 말했다.