남양주 다산역, 시민참여 갤러리로 재탄생
시민 작품 릴레이 전시 개최
일상 속 문화공간 확대 추진
경기 남양주시가 다산역을 시민 참여형 갤러리로 운영하며 일상 속 문화 확산에 나선다.
남양주시는 5월부터 6월까지 두 달간 다산역 브랜드 테마역사 내 시민참여 갤러리에서 ‘다산1동 주민자치센터 문화강좌 수강생 작품전’을 개최한다고 5일 밝혔다.
이번 전시는 주민자치센터 문화강좌 수강생들이 참여해 그동안 갈고닦은 실력을 바탕으로 다양한 작품을 선보이는 자리로 마련됐다.
전시는 어반스케치, 서양화, 유화, 서예 등 다양한 장르를 중심으로 릴레이 형식으로 진행될 예정이다.
시는 전시와 함께 관람객 만족도 조사도 병행한다. 현장 안내 배너에 QR코드를 설치해 시민들이 관람 후 즉시 의견을 남길 수 있도록 했으며, 이를 통해 향후 전시 운영에 반영할 계획이다.
특히 시는 이번 설문 결과를 바탕으로 시민이 공감하고 참여할 수 있는 전시 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나간다는 방침이다.
한편, 다산역 브랜드 테마역사 시민참여 갤러리는 지난해 9월 조성된 공간으로, 지역 예술단체와 시민들의 작품 전시를 통해 문화 향유 기회를 넓히는 역할을 하고 있다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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