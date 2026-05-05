이예원, 시즌 첫 2승+대회 3연패 도전…8일 개막 NH투자증권 레이디스 챔피언십 출격

LPGA투어 2승 김효주도 출전

올 시즌 덕신EPC 챔피언십에서 우승한 이예원. KLPGA

김효주. 연합뉴스

올 시즌 KLPGA투어는 6개 대회가 치러지는 동안 다승자 없이 6명의 챔피언을 배출했다.

이예원은 NH투자증권 레이디스 챔피언십과 인연이 깊다.

개인 통산 3승을 거둔 김민솔도 강력한 우승 후보다. 김민솔은 시즌 1승에다 공동 2위(DB 위민스 챔피언십), 공동 3위(넥센·세인트나인 마스터즈) 한 번씩 등 6개 대회에서 3차례나 ‘톱3’에 올랐을 정도로 물오른 기량이다.