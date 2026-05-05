이예원, 시즌 첫 2승+대회 3연패 도전…8일 개막 NH투자증권 레이디스 챔피언십 출격
LPGA투어 2승 김효주도 출전
이예원이 시즌 첫 2승 달성과 대회 3연패의두 마리 토끼 사냥에 나선다.
8∼10일까지 경기도 용인시 수원CC 뉴코스(파72)에서 열리는 KLPGA투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십(총상금 10억 원)이 출격 무대다.
올 시즌 KLPGA투어는 6개 대회가 치러지는 동안 다승자 없이 6명의 챔피언을 배출했다.
이번 대회에는 나란히 올 시즌 1승을 거둔 이예원(덕신EPC 챔피언십), 김민선(넥센·세인트나인 마스터즈), 김민솔(iM금융오픈), 고지원(더시에나 오픈), 임진영(리쥬란 챔피언십) 등 5명이 출전한다.
지난주 DB 위민스 챔피언십에서 우승한 유현조는 오는 7일부터 일본에서 열리는 메이저 대회 월드 레이디스 챔피언십 살롱파스컵에 출전하느라 불참한다.
이예원은 NH투자증권 레이디스 챔피언십과 인연이 깊다. 그는 지난해 이 대회 우승으로 시즌 첫 2승과 대회 2연패(2024, 2025년)에 성공했다. 만약 이번 대회에서 우승하면 시즌 첫 2승과 대회 3연패를 달성한다.
지난 3월 개막전인 리쥬란 챔피언십에서 임진영에게 1타차로 우승을 내주고 준우승하며 아쉬움을 남긴 이예원은 지난달 26일 끝난 제2회 덕신EPC 챔피언십에서 시즌 마수걸이 우승을 맛보며 개인 통산 10승을 달성했다. 대회 3연패를 위해 지난주 대회에는 불참했다.
이예원은 “컨디션과 샷감이 좋고 대회가 열리는 수원CC에서도 잘했던 기억이 아직 선명하다”라며 “잘 준비해서 대회 3연패는 물론 올 시즌에도 3승 이상 달성하고 싶다”고 각오를 다졌다.
올 시즌 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 2승을 거두고 있는 세계랭킹 3위 김효주도 출전한다. 김효주는 2021년 SK네트웍스·서울경제 레이디스 클래식 우승으로 KLPGA투어 통산 13승째를 거뒀다.
KLPGA투어 통산 3승, LPGA투어 메이저 1승을 포함해 4승을 거둔 ‘베테랑’ 이미림도 스폰서 추천 선수로 출전한다. 이미림은 이 대회를 끝으로 공식 은퇴한다.
개인 통산 3승을 거둔 김민솔도 강력한 우승 후보다. 김민솔은 시즌 1승에다 공동 2위(DB 위민스 챔피언십), 공동 3위(넥센·세인트나인 마스터즈) 한 번씩 등 6개 대회에서 3차례나 ‘톱3’에 올랐을 정도로 물오른 기량이다.
상금 순위 3위와 대상 포인트 2위 고지원(개인 통산 3승)도 직전 대회인 DB 위민스 챔피언십 공동 2위의 아쉬움을 씻고 2년 연속 2승 달성에 도전장을 내민다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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