“더 도전해보겠다”는 고우석에 염경엽 감독 “존중한다”
LG 트윈스 복귀설이 돌았던 고우석이 미국에 남아 도전을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.
LG 구단은 5일 “지난달 30일 미국으로 출국한 차명석 단장이 고우석과 여러 차례 미팅을 진행했고, 선수가 미국 야구에 대한 아쉬움과 함께 도전을 이어가겠다는 의지를 표했다”며 “구단은 선수의 의사를 존중하기로 했다”고 전했다.
올해로 3년째 미국 메이저리그(MLB) 문을 두드리고 있는 고우석은 유영찬의 부상으로 마무리 공백이 생긴 LG의 영입 대상에 올랐다. 마이너리그 생활이 길어지면서 국내 복귀 가능성도 제기됐지만, 고우석은 이번 시즌을 마지막 기회로 삼아 빅리그 승격에 도전하기로 결심했다.
염경엽 LG 감독도 고우석의 선택을 존중했다. 이날 취재진과 만난 염 감독은 “선수가 도전을 막을 수 없다. (영입이 불발될 경우를 대비해) 여러 대비책을 가지고 있었다”고 말했다.
고우석의 복귀가 무산되면서 당장 마무리 투수 운용이 과제로 떠올랐다. 염 감독은 “마무리는 이번 주까지 선발진 구성이 정비되고 불펜 재편이 이뤄진 뒤 결정할 것”이라며 “김윤식과 이정용, 배재준이 모두 돌아왔을 때 판단하겠다”고 설명했다. 장현식이 유력 후보로 거론된다.
선발 마운드에선 희소식이 들려왔다. 팔꿈치 통증으로 이탈했던 요니 치리노스가 6일 투구를 다시 시작한다. 염 감독은 “내일 투구에서 문제가 없다면 치리노스는 이번 주 토요일(9일) 선발 등판한다”며 “손주영도 복귀 절차를 밟는다”고 말했다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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