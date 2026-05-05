광주 흉기 피습 여고생 살해 도주한 20대 긴급체포

범행 11시간 만에 검거…도주 중 추가 범행 없어

경찰, 말다툼 후 범행 가능성 두고 동기 수사

국민일보DB

광주 도심에서 고등학생 1명을 숨지게 하고 또래 남학생에게 흉기를 휘두른 20대 남성이 범행 약 11시간 만에 긴급체포됐다.



광주 광산경찰서는 5일 살인과 살인미수 혐의로 장모(24)씨를 긴급체포했다고 밝혔다.



장씨는 이날 오전 0시11분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 보행로에서 고등학교 2학년 A양을 흉기로 찔러 숨지게 하고, 인근을 지나던 또래 남학생 B군에게도 흉기를 휘두른 혐의를 받는다.



B군은 A양의 비명을 듣고 현장에 다가갔다가 공격을 받은 것으로 조사됐다. 이후 현장을 벗어나 추가 피해는 없었던 것으로 파악됐다.



장씨는 범행 직후 승용차와 택시 등을 이용해 도주했으며, 이날 오전 11시24분쯤 사건 현장 인근 주거지 주변에서 검거됐다.







경찰은 수사 결과를 토대로 장씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.



광주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 광주 도심에서 고등학생 1명을 숨지게 하고 또래 남학생에게 흉기를 휘두른 20대 남성이 범행 약 11시간 만에 긴급체포됐다.광주 광산경찰서는 5일 살인과 살인미수 혐의로 장모(24)씨를 긴급체포했다고 밝혔다.장씨는 이날 오전 0시11분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 보행로에서 고등학교 2학년 A양을 흉기로 찔러 숨지게 하고, 인근을 지나던 또래 남학생 B군에게도 흉기를 휘두른 혐의를 받는다.B군은 A양의 비명을 듣고 현장에 다가갔다가 공격을 받은 것으로 조사됐다. 이후 현장을 벗어나 추가 피해는 없었던 것으로 파악됐다.장씨는 범행 직후 승용차와 택시 등을 이용해 도주했으며, 이날 오전 11시24분쯤 사건 현장 인근 주거지 주변에서 검거됐다.경찰은 장씨가 사건 당시 피해자와 말다툼을 벌이다 범행한 것으로 보고 범행 동기와 피해자들과의 관계 등을 조사하고 있다.경찰은 수사 결과를 토대로 장씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.광주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지