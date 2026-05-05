식약처 사칭 위조 공문 기승… 부산시 ‘주의보’

사기범들은 주로 식품 제조·가공업소와 축산물 가공업소를 표적으로 삼았다. 이들은 ‘식품위생법 개정’을 빌미로 위생오염도 측정기나 온습도계 등의 장비를 의무적으로 갖춰야 하는 것처럼 업주들을 속였다.

부산시는 최근 식약처 명의를 도용한 위조 공문서를 악용해 식품위생 관련 물품 구매를 강요하는 사례가 발생하고 있다며 각별한 주의를 당부한다고 5일 밝혔다.특히 이들은 담당 공무원과 과장의 성명은 물론, 점검 일자와 연락처까지 상세히 적힌 위조 공문을 제작해 팩스나 문자, 전자우편으로 발송하는 치밀함을 보였다.공문에는 특정 업체에서 장비를 구매해야 한다며 노골적으로 입금을 요구하는 내용이 담겼다.심지어 “장비를 구비하지 않으면 행정처분 대상이 될 수 있다”고 협박하거나, “일단 결제하면 추후 정부에서 환급해 주겠다”며 금전 갈취를 유도한 것으로 드러났다.조사 결과 부산 관내의 한 축산물가공업소는 실제로 이 같은 수법에 속아 금전적 피해를 본 것으로 확인됐다.부산시는 정부 기관의 업무 처리 방식을 강조하며 주의를 당부했다.시 관계자는 "정부 기관은 어떤 경우에도 특정 물품 구매를 강요하거나, 전화 등으로 입금을 요구하지 않는다"면서 "의심 사례가 발생하면 즉시 경찰에 신고해달라"고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지