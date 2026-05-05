‘상승세’ 김시우, 6번째 시그니처 트루이스트 챔피언십서 시즌 첫승 도전

‘퀘일할로 사나이’ 매킬로이와 우승 경쟁

김시우. 연합뉴스

이번 시즌 김시우는 지난주까지 12개 대회에 출전, 한 차례 컷 탈락없이 6차례 ‘톱10’에 입상했다. 시즌 페덱스컵 랭킹 6위로 커리어 하이다.