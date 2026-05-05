‘상승세’ 김시우, 6번째 시그니처 트루이스트 챔피언십서 시즌 첫승 도전
‘퀘일할로 사나이’ 매킬로이와 우승 경쟁
올 시즌 최고의 경기력을 과시하고 있는 김시우가 시즌 첫 승에 도전한다.
오는 7일(현지시간)부터 나흘간 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 퀘일할로 클럽(파71)에서 열리는 미국프로골프(PGA)투어 시즌 6번째 시그니처 대회 트루이스트 챔피언십(총상금 2000만 달러)이 출격 무대다.
이번 시즌 김시우는 지난주까지 12개 대회에 출전, 한 차례 컷 탈락없이 6차례 ‘톱10’에 입상했다. 시즌 페덱스컵 랭킹 6위로 커리어 하이다.
시그니처 대회에서는 2월까지 주목할 만한 성적을 내지 못하다 3월 아널드 파머 인비테이셔널 공동 13위, 지난달 RBC헤리티지 3위, 캐딜락 챔피언십 공동 4위 등의 성적을 냈다.
김시우는 2023년 1월 소니오픈에서 PGA투어 통산 4승을 거둔 이후 승수를 추가하지 못하고 있다.
최근 상승세를 감안했을 때 이번 대회에서 시즌 첫 우승을 기대할만 하다.
하지만 시즌 첫 메이저대회인 마스터스 2연패를 달성한 로리 매킬로이(북아일랜드)의 벽을 넘어야 한다.
매킬로이는 퀘일할로 클럽에서 열린 대회에서 4차례나 우승해 ‘퀘일할로의 강자’로 불린다. 출전 선수들이 공포를 느낄 정도로 어려워 ‘사형장으로 가는 길’이라는 의미의 악명 높은 ‘그린마일(16~18번홀)’이 승부처다.
세계랭킹 2위 매킬로이는 지난달 마스터스 토너먼트 우승 이후 휴식을 취하면서 이번 대회를 준비했다.
게다가 남자골프 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)가 불참하면서 이번 대회 가장 강력한 우승 후보다.
올해 플레이어스 챔피언십과 캐딜락 챔피언십에서 우승한 세계랭킹 3위 캐머런 영(미국), 발스파 챔피언십과 단체전 취리히 클래식에서 우승한 맷 피츠패트릭(영국)도 우승 후보군이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사