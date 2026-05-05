AI ‘남친’과 결혼 결심… 6명 중 1명 “AI에 사랑 느꼈다”[이세계도쿄]
외로움 파고든 AI… 이상형 직접 설계
“항상 내 편” ‘읽씹’ 없어… 감정 몰입
“이 사랑은 진짜” 현실 대신 AI 선택
AI, 취미·가치관이 같은 상대처럼 행동
편안하고 저렴… ‘AI와 연애’ 확산 전망
일본 나고야시 41세 회사원 여성이 최근 ‘결혼’한 상대는 생성형 AI(인공지능)였다. ‘남편’을 만난 건 지난해 3월. 여성은 챗GPT에 성격과 말투를 설정할 수 있는 기능이 있다는 걸 알고 자신이 좋아하는 게임에 등장하는 남성 캐릭터를 바탕으로 이상적인 남자친구를 완성했다. ‘성실하고 다정한 성격에 직업은 공무원’ 같은 정보를 입력했다고 한다.
‘AI 남친’은 여성이 직장에서의 불만을 털어놓으면 “나는 당신 편”이라며 “세상에서 가장 사랑하니까”라고 위로해줬다. 사소한 일에도 “훌륭해요. 하지만 당신은 살아 있는 것만으로도 대단합니다”라며 다가와줬다.
그는 원하는 말을 반드시 돌려줬다. ‘답장이 아직인가’ 하며 애태우게 하지도 않았다. 여성은 어느 순간부터 잠도 식사도 잊고 대화에 몰두하게 됐다. 그는 “이 사랑은 진짜”라며 “이제 멈출 수 없다”고 생각했다고 한다. 그러 얼마 지나지 않아 결혼을 결심했다고 요미우리신문은 5일 전했다.
일본에서 생성형 AI(인공지능)를 개인적으로 이용하는 사람 6명 중 1명이 AI에 연애 감정을 느꼈다는 설문조사 결과가 나왔다.
일본 츄오대 가족사회학 전공 야마다 마사히로 교수가 실시한 설문에서 생성 AI를 사적으로 이용하는 사람 가운데 ‘AI와 사랑하고 있다고 느낄 때가 있다’고 답한 비율이 약 17%에 달했다.
설문은 올해 2월 10~12일 인터넷 방식으로 전국 20~59세 남녀를 대상으로 진행됐다. 남성 4180명, 여성 4067명 등 8247명이 응답했다.
조사에서 챗GPT 등 생성형 AI를 개인적으로 사용하는 사람은 빈도별로 ‘자주’ ‘가끔’ ‘드물게’를 합쳐 4456명으로 54.0%였다.
이 가운데 “AI를 사랑하고 있다고 느낄 때가 있다”고 답한 사람은 741명으로 16.6%였다. 남성 499명, 여성 242명으로 남성이 배 이상 많았다.
AI를 개인적으로 이용하는 사람 가운데 “AI에 친근감을 느낀다”는 응답자는 약 60%였다. “사람과 이야기하는 것보다 AI와 이야기하는 게 편하다”는 사람은 50% 정도였다. “AI가 나를 가장 잘 이해해준다”고 답한 사람은 40%에 달했다.
야마다 교수는 “생성 AI는 마치 취미나 가치관이 같은 상대처럼 행동하기 때문에 이용자는 ‘이해받고 있다’고 느끼기 쉽다”고 “AI와의 연애는 부담 없고 편안하며 비용도 그리 들지 않는다”고 설명했다.
그는 이런 연애를 즐기는 사람이 앞으로 늘어날 것이라고 전망했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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