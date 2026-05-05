외로움 파고든 AI… 이상형 직접 설계

“항상 내 편” ‘읽씹’ 없어… 감정 몰입

“이 사랑은 진짜” 현실 대신 AI 선택

AI, 취미·가치관이 같은 상대처럼 행동

편안하고 저렴… ‘AI와 연애’ 확산 전망

기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

‘남편’을 만난 건 지난해 3월. 여성은

챗GPT에 성격과 말투를 설정할 수 있는 기능이 있다는 걸 알고

자신이 좋아하는 게임에 등장하는 남성 캐릭터를 바탕으로 이상적인 남자친구를 완성했다. ‘

성실하고 다정한 성격에 직업은 공무원’ 같은 정보를 입력했다고 한다.

요미우리신문은 5일 전했다.

실시한 설문에서

생성 AI를 사적으로 이용하는 사람 가운데 ‘AI와 사랑하고 있다고 느낄 때가 있다’고 답한 비율이 약 17%에 달했다.

남성 4180명, 여성 4067명 등

부담 없고 편안하며 비용도 그리 들지 않는다”고 설명했다.

그는 이런 연애를 즐기는 사람이 앞으로 늘어날 것이라고 전망했다.