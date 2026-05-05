[속보] 광주서 길 가던 고등학생 살해…20대 남성 용의자 검거
심야 시간 광주 도심에서 고등학생을 흉기로 살해한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
경찰은 살인 등 혐의로 20대 남성 A씨를 검거해 조사 중이라고 5일 밝혔다.
A씨는 이날 오전 12시10분쯤 광주 북구 월계동 한 인도에서 고등학교 2학년 여학생을 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있다.
범행 당시 현장 인근에 있던 남학생은 피해자의 비명을 듣고 구조를 시도하다 A씨가 휘두른 흉기에 다친 것으로 파악됐다. 이 남학생은 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있으며 생명에는 지장이 없는 상태로 전해졌다.
수사에 나선 경찰은 이날 오전 11시24분쯤 A씨의 집 앞에서 검거했다. 경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기와 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 예정이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사