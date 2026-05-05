세종시, 세종 책 사랑 축제 개최…5월 15∼16일
세종시는 15∼16일 세종중앙공원에서 세종대왕 나신 날 기념 ‘세종 책사랑 축제’를 개최한다고 5일 밝혔다.
기존 한글사랑거리에서 세종중앙공원으로 장소를 옮겨 행사 규모를 확대하고, 책과 한글, 문화예술이 결합된 복합 콘텐츠를 도입했다.
대규모 독립서점 도서전에는 서울의 독립서점 ‘가가77페이지’를 비롯해 전국 각지의 30여 개 독립서점과 출판사가 참여해 다양한 도서를 선보인다.
한글과 역사, 세종대왕을 주제로 한 추천 전시와 직접 책을 만들어보는 북바인딩 체험 등 다양한 체험프로그램도 함께 운영된다.
축제 현장에서는 월인천강지곡 홍보 부스가 별도로 마련돼 영인본 전시와 함께 유네스코 세계기록유산 등재를 위한 범국민 서명운동이 진행된다.
소설 ‘세종의 나라’의 김진명 작가, 뮤지션이자 작가인 요조, 그림책 작가 조미자 등 유명 작가들의 북콘서트도 열린다.
축제 기간에는 시민들이 자유롭게 책을 읽으며 휴식할 수 있는 ‘독서 뜰’이 조성되며, 세종대왕에게 축하 메시지를 남기는 ‘생신잔치’ 공간도 마련된다.
이밖에 국립심포니콘서트오케스트라(KNCO)의 클래식 공연을 비롯한 다양한 문화공연이 펼쳐져 축제 분위기를 더할 계획이다.
박연문화관 전시실에서는 세종대왕 나신 날을 기념해 현재 보자기 아티스트 이효재의 ‘세종의 보자기’ 전시가 열리며 행사장인 세종중앙공원에서도 외부 공간을 활용한 대형 작품을 만나볼 수 있다.
행사 기간 중 현장에서 배포되는 행사 안내문이나 모자를 지참할 경우 안내문 1매당 소지자 포함 4인, 모자는 2인까지 당일에 한해 인근 국립세종수목원의 무료입장이 가능하다.
세종=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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