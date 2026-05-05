“소풍가게 해주세요” 어린이에 李대통령 ‘영상 답장’

이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

유튜브 이재명TV 캡처

언젠가는 다 빨간 날 만들면 좋겠는데, 지금 당장은 쉽지 않아도 노력하겠다”며 “학원 다니느라 많이 힘든가보다. 조금만 잘 견뎌달라”고 말했다.