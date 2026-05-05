“소풍가게 해주세요” 어린이에 李대통령 ‘영상 답장’

“소풍가게 해주세요” 어린이에 李대통령 ‘영상 답장’
이재명 대통령이 어린이날을 맞아 소셜미디어를 통해 접수된 아동·청소년들의 메시지에 영상으로 직접 답했다.
5일 이 대통령 유튜브채널인 이재명TV에는 ‘띵동, 어린이 여러분! 답장 왔어요’라는 제목의 숏폼 영상이 게시됐다.
이 대통령은 영상 설명에서 “인스타그램과 틱톡으로 보내준 쪽지들에 일일이 답하지 못해 늘 미안했다”며 “어린이날을 맞아 그 마음들에 답한다”고 밝혔다.
영상에는 총 7개의 메시지에 대한 답변이 담겼다. ‘제발 소풍가게 해주세요. 요즘 수학여행도 못 가고 체험학습도 못 가고 억울해 죽겠어요’라는 요청에 대해 이 대통령은 “소풍도 수학여행도 가야 되는데, 우리 선생님들이 매우 힘든 것 같다”며 “친구들도, 선생님들도 부담 없이 안전하게 다녀올 수 있도록 우리가 잘 준비하겠다”고 말했다.
‘생존 수영 안 가고 싶어요’라는 쪽지에는 “힘들더라도 배워두면 언젠가 큰 도움이 된다”며 필요성을 강조했다. ‘토요일에도 학원을 안 갈 수 있게 일요일처럼 빨간 날로 해주실 수 있나요’라는 바람에는 “언젠가는 다 빨간 날 만들면 좋겠는데, 지금 당장은 쉽지 않아도 노력하겠다”며 “학원 다니느라 많이 힘든가보다. 조금만 잘 견뎌달라”고 말했다.
이 대통령은 ‘대통령을 캔버스에 그리고 싶다’며 허락을 구하는 청소년의 요청에는 “대통령 얼굴은 우리 국민들 것”이라며 허락했다. 그러면서 “잘 그려주시고 쪽지도 한번 보내 달라. 멋진 청년 예술가가 되면 좋겠다”고 덧붙였다.
또 ‘대통령을 롤모델로 삼고 있다’는 초등학생에게는 “진짜 롤모델이 되겠다”고 화답했다. ‘저희 나라와 국민을 위해 애써줘서 고맙다’는 메시지에는 “더 나은 사람이 되도록 노력하겠다”고 답하면서 “저희 나라가 아니라 ‘우리나라’가 맞는 표현”이라고 바로잡았다.
영상은 “어린이날을 잘 보내고 있느냐. 고민이 있으면 언제든 쪽지나 댓글로 보내달라”는 인사로 마무리됐다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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